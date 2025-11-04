Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Örömteli fordulat Schumachernél, boldogan fogadta a hírt a Forma-1 legendája

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 18:24
Apja benne visszhangzó szavain túl Bernie Ecclestone is amondó, vágjon bele az IndyCar-kalandba. Mick Schumacher az amerikai sorozatban születhet újjá.
Noha sikeres tesztelésen vett részt egy IndyCar-csapatnál, Mick Schumacher még nem döntötte el, hogy átnyergel-e az amerikai nyitott karosszériás autóverseny-sorozatba. Nem titkolja, hogy nyomós érveket és ellenérveket kell mérlegelnie, ráadásul tanácsokból is kap ilyet is, olyat is.

Mick Schumacher egyelőre vacillál, átszerződjön-e az IndyCarba
Mick Schumacher egyelőre vacillál, átszerződjön-e az IndyCarba     Fotó: NurPhoto via AFP

A 26 éves kis Schumi nagybátyja, Ralf Schumacher például ágál a szerinte veszélyes ötlet ellen, Mick viszont nemrég arról beszélt, hogy szerinte nagybeteg apja támogatná, mondván: "Apám is mindig emlegette, hogy a Schumacherek gyorsabbak, amikor látják a kerekeket" – utalt arra, hogy az IndyCarban a Forma-1-hez hasonlóan látszanak az autók kerekei, ellentétben a megbízhatósági WEC-sorozattal, amelyben a Schumacher-fiú immár második éve versenyez. Helyeselné a váltását a Forma-1 egykori legendás góréja, Bernie Ecclestone is. A 95 éves üzletember az F1-es Brazil Nagydíj előtt elmondta: szerinte Michael Schumacher fia részéről remek döntés lenne az F1-es álmok hiábavaló kergetése helyett az IndyCart választani.

Amerikában kezdhet új életet Mick Schumacher

Jó dolognak tartanám, szerintem ez egy szuper ötlet

– mondta Ecclestone arról, hogy az F1-ben eltöltött két sikertelen éve után újabb lehetőségre már a harmadik szerzonban hiába ácsingózó Mick Schumacher az IndyCarral kacérkodik.

"Mindig is gondja volt a nevével, sajnáltam ezért. Sosem ülhetett megfelelő időben a megfelelő autóban" – célzott arra az F1-et 40 évig dirigált Ecclestone, hogy Mick számára óriási terhet jelentett a Schumacher vezetéknév, amely miatt a Haas istállónál (2020-21) mindig kiemelt figyelem és sok kritia kísérte őt a hétszeres világbajnok fiaként.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
