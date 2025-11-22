Csak az emlékek maradnak, Schumachertől fájó búcsút vettek

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 09:00
Michael Schumacher fiára a Forma-1 helyett az IndyCar vár. Mick Schumacher és az Alpine WEC-csapata elbúcsúztak egymástól.
Minden jel arra mutat, hogy az amerikai IndyCarba csábított Mick Schumacher döntött a jövőjéről. A Forma-1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia két év után elköszönt az Alpine megbízhatósági világbajnoki sorozatban (WEC) szereplő csapatától.

Hová ír alá 2026-ra az F1-legenda fia, Mick Schumacher?
Rövidesen kiderül, hová ír alá 2026-ra Mick Schumacher
Fotó: NurPhoto

A 26 éves német autóversenyző a 2021-es és 2022-es szezonban az amerikai Haas istálló pilótája volt az F1-ben – kevés sikerrel és vb-ponttal, de jó pár balesettel – azóta viszont hiába küzd a visszatérésért a gyerekkori álmait jelentő kategóriába.

Mick Schumacher itthagyja Európát és az F1-reményt?

Most úgy tűnik, újra Amerika vár Mick Schumacherre, de immár a tengerentúli IndyCar-versenysorozatba tart.

"Milyen nagyszerű emlékeket osztottunk meg az elmúlt két évben. Köszönjük, Mick, a kemény munkádat, az elkötelezettségedet és az Alpine Endurance Teamnek tett minden szolgálatodat. A legjobbakat kívánjuk a jövőre nézve" – üzente Schumacher fiának az Alpine WEC-istállója, míg maga a pilóta így búcsúzott a maga Instagram-képgalériájával:

Nagyon hálás vagyok az elmúlt két évért az Alpine Endurance Teamnek, annyi mindent tanultam a pályán és azon kívül, és hálás vagyok mindenkinek, aki ennek a részese volt

– kommentálta a közösségi oldalain megosztott fotóit Mick Schumacher, majd kilátásba helyezte, hogy érdemes figyelni, mert rövidesen bejelentést tesz a 2026-os évéről.

Mick Schumacher F1-es balesetei:

