Csak az emlékek maradnak, Schumachertől fájó búcsút vettek

Minden jel arra mutat, hogy az amerikai IndyCarba csábított Mick Schumacher döntött a jövőjéről. A Forma-1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia két év után elköszönt az Alpine megbízhatósági világbajnoki sorozatban (WEC) szereplő csapatától.
A 26 éves német autóversenyző a 2021-es és 2022-es szezonban az amerikai Haas istálló pilótája volt az F1-ben – kevés sikerrel és vb-ponttal, de jó pár balesettel – azóta viszont hiába küzd a visszatérésért a gyerekkori álmait jelentő kategóriába.
Most úgy tűnik, újra Amerika vár Mick Schumacherre, de immár a tengerentúli IndyCar-versenysorozatba tart.
"Milyen nagyszerű emlékeket osztottunk meg az elmúlt két évben. Köszönjük, Mick, a kemény munkádat, az elkötelezettségedet és az Alpine Endurance Teamnek tett minden szolgálatodat. A legjobbakat kívánjuk a jövőre nézve" – üzente Schumacher fiának az Alpine WEC-istállója, míg maga a pilóta így búcsúzott a maga Instagram-képgalériájával:
Nagyon hálás vagyok az elmúlt két évért az Alpine Endurance Teamnek, annyi mindent tanultam a pályán és azon kívül, és hálás vagyok mindenkinek, aki ennek a részese volt
– kommentálta a közösségi oldalain megosztott fotóit Mick Schumacher, majd kilátásba helyezte, hogy érdemes figyelni, mert rövidesen bejelentést tesz a 2026-os évéről.
