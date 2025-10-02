Igazak a pletykák? Verstappent másik csapat színeiben fotózták

Nem túlzás azt állítani, hogy minden F1-es csapat szívesen látná Max Verstappent a soraiban. A holland pilóta az utóbbi néhány évben egyeduralkodónak számít a sportágban, és még az idei kaotikus és hullámzó szezonban is megvan az esélye a bajnoki címre. A nyár folyamán már felröppentek olyan pletykák, hogy jövőre akár a Mercedes csapatánál folytathatja a négyszeres világbajnok, viszont az ehhez kapcsolódó híresztelések hamar lezárultak, miután Verstappen bejelentette, hogy hosszabbít a Red Bull-lal. Most viszont egy másik csapat színeiben is lencsevégre kapták.

Max Verstappentől kimagasló teljesítmény kellene az ötödik vb címhez Fotó: Mark Thompson

Verstappen saját Instagram-oldalán osztotta meg az AlphaTauri ruháiban készült fotókat. A Red Bull testvércsapata, a Racing Bulls legutóbb a 2023-as szezonban viselte ezt a nevet. Maga a márka is az energiaital gyártó cég tulajdonában van, mivel az osztrák vállalat ezzel szeretett volna belépni a divat világába. Verstappen pedig az idei esztendő eleje óta az AlphaTauri globális nagykövetévé lépett elő, így a mostani fotózás sem okozott túl nagy meglepetést.

Verstappen hűséges, de vajon meddig?

Tehát jelenleg Max Verstappen még nem hagyja el a Red Bull-t, hiszen szerződést hosszabbított a csapattal ezen a nyáron. Ugyanakkor, ha a Red Bull jövőre is hasonlóan nehézségekkel és hullámvölgyekkel küzdene, mint az idei szezonban, akkor bármi megtörténhet, és akár a pilóta is mérlegelheti, hogy más istállóhoz igazoljon a további sikerek reményében.