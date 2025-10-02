Igazak a pletykák? Verstappent másik csapat színeiben fotózták

Nem túlzás azt állítani, hogy minden F1-es csapat szívesen látná Max Verstappent a soraiban. A holland pilóta az utóbbi néhány évben egyeduralkodónak számít a sportágban, és még az idei kaotikus és hullámzó szezonban is megvan az esélye a bajnoki címre. A nyár folyamán már felröppentek olyan pletykák, hogy jövőre akár a Mercedes csapatánál folytathatja a négyszeres világbajnok, viszont az ehhez kapcsolódó híresztelések hamar lezárultak, miután Verstappen bejelentette, hogy hosszabbít a Red Bull-lal. Most viszont egy másik csapat színeiben is lencsevégre kapták.
Verstappen saját Instagram-oldalán osztotta meg az AlphaTauri ruháiban készült fotókat. A Red Bull testvércsapata, a Racing Bulls legutóbb a 2023-as szezonban viselte ezt a nevet. Maga a márka is az energiaital gyártó cég tulajdonában van, mivel az osztrák vállalat ezzel szeretett volna belépni a divat világába. Verstappen pedig az idei esztendő eleje óta az AlphaTauri globális nagykövetévé lépett elő, így a mostani fotózás sem okozott túl nagy meglepetést.
Tehát jelenleg Max Verstappen még nem hagyja el a Red Bull-t, hiszen szerződést hosszabbított a csapattal ezen a nyáron. Ugyanakkor, ha a Red Bull jövőre is hasonlóan nehézségekkel és hullámvölgyekkel küzdene, mint az idei szezonban, akkor bármi megtörténhet, és akár a pilóta is mérlegelheti, hogy más istállóhoz igazoljon a további sikerek reményében.
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.