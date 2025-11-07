Aggasztó hírt jelentett be a Forma-1-es csapat, rosszul lett a sztárpilóta

Ki kellett hagynia a csütörtöki médianapot Carlos Sainznak, miután lebetegedett. A Forma-1-es spanyol pilóta állapotáról a csapata, a Williams adott ki egy szűkszavú tájékoztatást.
Carlos sajnos nem érzi jól magát, ezért nem fog ma megjelenni a pályán
– adta hírül a grove-i istálló csütörtökön. Azzal kapcsolatban azonban semmit sem árult el, ki helyettesítené a 31 éves spanyol pilótát, ha péntekre sem javulna az állapota.
Sainz a tavalyi idény végén Lewis Hamilton érkezése miatt távozni kényszerült a Ferraritól, majd a Williamshez szerződött. A brit istálló színeiben 20 forduló elteltével 38 pontot gyűjtött, ezzel a 11. helyen áll az egyéni összetettben - írja az Origo.
A Forma-1-es Brazil Nagydíj versenyhétvégéje pénteken, magyar idő szerint 15.30-tól veszi kezdetét az egyetlen szabadedzéssel, amelyet később a sprintidőmérő követ. Szombaton kerül sor a sprintfutamra és az időmérőre, vasárnap pedig a 71 körös futammal zárul a Sao Paoló-i hétvége.
