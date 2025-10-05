Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Max Verstappen elvesztette egyik legfőbb támaszát

Max Verstappen
forma-1Red Bull
A négyszeres világbajnok első számú szerelője távozik az osztrákoktól.
Habár az év elején rengeteg pletyka keringett arról, hogy Max Verstappen elhagyhatja a Red Bullt, a holland végül kijelentette, marad az energiatalosoknál. Arra azonban vélhetően nem számított, hogy kulcsfontosságú szövetségesét veszti el majd pont a 2026-os, szabályváltozásokkal teli szezon kezdete előtt. Bejelentették ugyanis, hogy Matt Caller, Verstappen első számú szerelője az Audihoz szerződött.

Távozik Max Verstappen szövetségese

Matt Caller 2022 óta dolgozott a holland első számú szerelőjeként és hét éve ügyködött az osztrákoknál. Átigazolása mögött vélhetően Jonathan Wheatley, a Red Bull korábbi sportigazgatója és az Audi, most még Sauber csapatfőnöke állhat, aki csaknem egy évtizeden át dolgozott együtt Callerrel. A szerelő az idény végéig azonban továbbra is Verstappen oldalán marad annak érdekében, hogy a Red Bull minden esélyt megadjon regnáló világbajnokának az újabb bajnoki címre, még ha arra jelenleg kevés is az esély. Callernek azonban a szezon végén már távoznia kell új csapatához, ahol vezető szerelőként fog majd dolgozni Lee Stevenson helyén, aki szintén egykori kollégája volt a Milton Keynes-i alakulatnál. 

Max Verstappen tehát elvesztette egyik fontos szövetségesét, amely jól mutatja, az Audi mindent megtesz annak érdekében, hogy már első Forma-1-es évükben bizonyítani tudjanak 2026-ban. Ehhez persze Wheatley mellett Mattia Binotto is kell, aki a Ferrari egykori csapatfőnökeként és az Audi operatív igazgatójaként már például olyan, szintén kulcsfontosságú embereket is magukhoz csábított pont az olaszoktól, mint Wolf Zimmermann motorfőnök és Lars Schmidt teljesítménymérnök, írja a Mirror.

 

