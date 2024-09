Csúnyán összekapott a két sztárcsapat az F1-es pilóta miatt

Lassan minden hely elkel a Forma–1 2025-ös rajtrácsán. Már csupán két ülés kiadó, ám nagy rivalizálás már ezekért sincsen. Az Visa RB-be Liam Lawson kerülhet, a Sauber pedig vélhetően hosszabbítani fog Valtteri Bottasszal. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner azonban csavart egyet a lapokon és már 2026-on gondolkodott, be is dobta George Russell nevét, mint lehetséges jelölt. Ezzel sikerült is felbosszantania Russell csapatát, a Mercedest.

George Russell miatt összeveszett Toto Wolff (balra) és Christian Horner (jobbra) Fotó: AFP

Russell 2022 óta szerepel a német istállónál, eddig két futamgyőzelmet aratott. Miután Lewis Hamilton jövőre a Ferrarihoz kerül, Russell lesz a Mercedes vezére, miután a csapat az újonc Andrea Kimi Antonellivel fogja pótolni Hamiltont. Szerződését azonban hamarosan meg kell hosszabbítania az ezüstnyilasoknak.

George Russell iránt érdeklődik a Red Bull

„Nem félünk a saját programunkon kívülre tekinteni. George Russellnek jövő év végén lejár a szerződése. Ostobaság lenne ezt nem figyelembe venni. Ugyanakkor vannak más, tehetséges versenyzők, akiknek szintén lejár a szerződése” – mondta Christian Horner, amikor a Red Bull lehetséges 2026-os pilótafelállásáról kérdezték. Sok nem kellett a Mercedesnek, a csapatfőnök, Toto Wolff azonnal reagált a rivális szavaira.

Christian mindig próbálja keverni a sz**t, ez része a játszmának. George mindig is a Mercedes versenyzője volt, és ez remélhetőleg örökre így marad

– nyilatkozta a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff, amit az Origo szemlézett.

Horner vad felvetése azonban nem teljesen alaptalan. A Mercedes ugyanis hosszú hónapok óta szeretné a csapatnál tudni Max Verstappent, akiről egyre többen írják, hogy 2025 végén elhagyja a Red Bullt. Az osztrák istálló másik pilótája, Sergio Pérez idén borzasztóan szerepel, a Red Bull vele pedig nem szeretne hosszútávra tervezni.