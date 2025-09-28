Oda minden remény Schumachernél, drasztikus lépés következik

Jövőre már a negyedik Forma-1-es szezont kezdik meg Mick Schumacher nélkül, hiszen minden reálisan szóba jöhető versenyzői pozícióról lemaradt. A 26 éves német autóversenyző eddig minden alárendelt az áhított visszatérésének a gyerekkori álmán számító F1-be, de most a jelek szerint súlyos döntést hozott a karrierjében: a "kis" Schumacher Indycar-tesztre készül az Egyesült Államokban.

Fotó: Eurasia Sport Images

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia még a német sportsajtó számára is meglepetést okozott azzal, hogy kiderült: október 13-án az IndyCar legendás pályáján, Indianaplisban fog tesztelni a Team Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) versenyautójával.

– Nagyon örülök az első IndyCar-tesztemnek. Köszönöm ezt a lehetőséget a Rahal Letterman Lanigan Racingnek, és hogy azon a pályán vezethetek, amelynek olyan nagy a történelme, és amelyen már az apám is versenyzett – utalt Mick arra, hogy a nagy Schumi a kétezres évek elején F1-es futamokon vehetett részt Indianapolisban.

Mick Schumacher IndyCar-versenyzőként folytathatja

– Kíváncsian várom, hogy megismerjem ezeknek az autóknak a sajátosságait. Különböznek azoktól, amiket eddig vezettem, és különösen fizikailag tűnnek megterhelőnek. Nagy rajongója vagyok a Formula-autóknak, és nagyon örülök, hogy újra olyat vezethetek, amelynek látom majd a kerekeit – mondta Mick Schumacher, akinek új fejezetet nyithat a pályafutásában az amerikai lehetőség.

A csapat résztulajdonosa, Bobby Rahal lelkesen beszélt arról, hogy már Mick apjának F1-pályafutását is követte, így számára egészen különleges érzés lesz együtt dolgozni a legendás pilóta fiával Észak-Amerika első számú autóverseny-sorozatában, amelynek 2026-os szezonja jövő március 1-jén, a floridai St. Petersburg pályáján rajtol majd el.

Mick Schumacher az utánpótlás-sorozatokban elért sikerei után, 2021-ben és 2022-ben összesen 44 F1-futamon szerepelt a Haas istálló versenyzőjeként. Miután nem sikerült bizonyítania a tehetségét (a legjobbja egy 6. helyezés volt), ezután két évig már "csak" tartalék- és tesztpilótaként dolgozott a Mercedesnél. 2024-ben még ezzel párhuzamosan, idén pedig kizárólag a hosszútávú vb-sorozatban (WEC) szerepel az Alpine csapatánál, és négyszer végzett a dobogón.