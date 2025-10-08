Mindent cáfol Schumacher családja, aggasztó hírek láttak napvilágot

Több mint egy esztendő telt el azóta, hogy Michael Schumacher, a Forma-1 ikonikus alakja világszerte ismét a címlapokra került, miután állítólag hosszú idő után először látták nyilvános helyen. Az 56 esztendős pilótát elképzelhető, hogy lánya, Gina Maria esküvőjén kapták lencsevégre családi villájukban, Mallorcán, 2024 szeptemberében.

Michael Schumacher 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet Fotó: AFP

A német média azt állította, hogy az F1 hétszeres világbajnoka személyesen is jelen volt az örömteli eseményen, viszont minden vendég köteles volt leadni telefonját a bejáratnál, hogy megakadályozzák a Forma-1 ikonjáról jogosulatlan fényképek készítését.

Ezeket a jelentéseket azonban később a Schumacher-családhoz közel állók álhírnek nevezték. Ennek következtében ismét megindultak a találgatások a legenda egészségügyi állapotával kapcsolatban.

Michael Schumacher balesete óta folyamatos orvosi gondozás alatt áll, amelyet felesége, Corinna és egy dedikált egészségügyi szakértői csapat biztosít számára. Érthető módon a család titoktartást fogadott meg az állapotával kapcsolatban, csak néhány bizalmas személy kap engedélyt a látogatására. Az egészségi helyzetéről csak szűkszavú információk kerültek napvilágra. Ennek ellenére a rajongók és a média továbbra is kíváncsiak, így a családot számtalan mendemonda, pletyka és sajnálatos módon zsarolási kísérlet is érte a baleset utáni években.

Milyen most Schumacher állapota?

Schumacher állapotával kapcsolatban a közelmúltban optimizmusra okot adó hírek jelentek meg, amelyek arra utalnak, hogy egészségi állapota tíz évvel az életét megváltoztató balesete után javulhat. Sajnos ezek az információk állítólag tévesek – írja a The Mirror.

A legfrissebb jelentések szerint nem vett részt lánya esküvőjén, továbbá az az állítás nem állja meg a helyét, hogy idén egy jótékonysági rendezvényen aláírta volna a Forma-1 másik legendája, Jackie Stewart sisakját. Később nyilvánosságra került, hogy az aláírást valójában felesége, Corinna segítségével készítették el.