Retteg Schumacher felesége, friss fotók és videók százai kerülhetnek elő a legendáról

Két gyanúsított vallomásával megkeződött Wuppertalban az a per, amelyben három férfi felel a Michael Schumacher családjával szembeni zsarolásért. Nyáron derült ki, hogy 15 millió eurót (6,2 milliárd forint) követeltek, máskülönben eladnak a darkweben 1500 fotót és videót, illetve orvosi aktákat, gyógyszerlistákat a teljes titoktartás mellett otthonában ápolt F1-legendáról.

Schumacher két zsarolója a három vádlott közül: Yilmaz (a háttérben) és a fia (balra) Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Origo kiemeli: Schumacher felesége, Corinna kérelmet nyújtott be férje egészségi állapotának titokban tartására. Kiderült ugyanis, hogy eltűnt az egyik merevlemez, amely a privát képeket és adatokat tartalmazza. Az 1500 fájlból álló gyorsítótár tartalmát állítólag egy korábbi biztonsági őr lopta el, aki a Schumacher-családnak dolgozott. Ezek két merevlemezre és négy USB-stickre kerültek. A rendőrök azonban nem találták meg az egyik merevlemezt, amelyből kiderülhet Schumacher állapota.

Üzent a vádlott Schumacher családjának

Azt az 53 éves T. Yilmaz birtokolta és rejtegette ismerőseinél és rokonainál, aki a konstanzi Grey éjszakai klub korábbi kidobóembere volt. A feltételezések szerint ő kezdeményezte a zsarolást, amikor felhívta a Schumacher-családot, és azt állította, hogy közvetítőként jár el. Most elismerte a tettét:

Vállalom. Én csináltam ezt a sz**rságot

– mondta, majd Corinna Schumacher ügyvédjéhez fordulva ezt üzente:

Kérem, mondja meg a családnak, hogy nagyon sajnálom!

Egy kis pénzt akartam keresni. Hülyén alakult – tette hozzá.

Yilmaz szerint az adatokat az 53 éves Markus F-től kapta, akit a zsarolás kitervelőjének mond. Markus F. évekig biztonsági őrként dolgozott Schumacher családjának, most zsarolásban való bűnsegédlettel és magánélet megsértésével vádolják. Korábban már kétszer is elítélték, többek között 127 esetben elkövetett csalás miatt, és ha most is bűnösnek találják, akár 15 év börtönbüntetést is kaphat.

T. Yilmaz fiát, a 30 éves Daniel L-t azzal is vádolják, hogy támogatta apját a család fenyegetésében egy titkosított Gmail-fiók létrehozásával és fájlok továbbításával. Yilmaz azt állítja, hogy azért vett részt az összeesküvésben, hogy segítsen egy ápolónőnek – akit még nem neveztek meg –, aki szintén Schumacheréknek dolgozott, amíg el nem bocsátották.