Michael Schumacher először jelent meg 11 év után személyesen egy eseményen

Megdöbbentő és egyben felemelő hírek érkeztek Mallorcáról. Ahogy arról lapunk is korábban beszámolt, Michael Schumacher lánya Gina a múlt hétvégén fogadott örök hűséget párjának Iain Bethkenek a család Mallorcai házában. Most pedig kiderült, hogy német sajtóértesülések szerint maga a Forma 1-es legenda is jelen volt a lánya nagy napján. Azt 11 éve nem tudni, hogy milyen állapotban van a síbalesetet szenvedő pilóta, az viszont biztos, hogy olyan biztonsági intézkedéseket foganatosítottak a ceremónián, hogy semmilyen információ ne juthasson ki a külvilágnak Michael jelenlegi helyzetéről.

Michael Schumacher is részt vett a lánya esküvőjén /Fotó: AFP

A DailyStar számolt be róla, hogy több német újság is megerősítette, hogy a sportoló személyesen vett részt a rendezvényen, miután a legnagyobb titokban átszállították Mallorcára. A lap tájékoztatása szerint Michael Schumacher 24 órás orvosi felügyeletre szorul, ez azonban nem állította meg abban a családot, hogy együtt élhessék át Gina nagy pillanatát. Ráadásul Michael felesége Corinna, és a sógora Ralf Schumacher közti békülés is megkezdődött, ugyanis elhívták a férfit is az esküvőre, aki örömmel vett részt az eseményen.

A szivárogtatás elkerülésére azonban több biztonsági szabályt is hoztak, például az esküvő és a lagzi idejére a vendégsereg minden egyes tagjának le kellett adnia a mobiltelefonját a beléptetőkapuknál, így nem készülhetett felvétel a pilótáról.

Már 11 éve titkok övezik Schumacher állapotát

Michael Schumacher még 2013-ban szenvedett súlyos síbalesetet, amelynek következében hónapokig mesterséges kómában volt, majd 2014 óta a család Genfi-tó melletti ingatlanjában ápolja őt a felesége Corinna, és egy különleges orvosi csapat. A külvilágból eddig csupán néhány közel álló személy találkozhatott Michaellel, és most először történt meg, hogy a szélesebb család tagjai is találkozhattak vele.