„Arrogáns zseni vagy szerető családapa?” – Barátja elárulta, milyen valójában Michael Schumacher!

Michael Schumacher a pályán könyörtelen bajnokként, otthon viszont szerető férjként és apaként élt – árulta el közeli barátja, Richard Hopkins. A Red Bull egykori vezetője most először beszélt arról, hogyan is viselkedett a legendás versenyző a reflektorfényen túl, és miért tévednek azok, akik csak a kemény arcát ismerték.

Michael Schumacher / Fotó: Lars Baron

„Michael Schumacher nemcsak jó tulajdonságokkal bírt, de a legnagyobbak sosem tökéletesek.”

Ezt vallja Richard Hopkins, aki a ’90-es években még szerelőként dolgozott a McLarennél, és rendszeresen kávézott a hétszeres világbajnokkal. Most egy exkluzív interjúban emlékezett vissza arra, milyen is volt az igazi Schumacher – a kamera nélkül, a családi ház falai mögött.

„Magabiztos volt – talán már-már arrogáns –, de a szívét mindig a kezén hordta” – mondta Hopkins. „A szenvedélye hihetetlen volt. Néha ez düh formájában jött ki, néha pedig abban, ahogy minden apró részletre odafigyelt.”

A szakember szerint Schumacher a pályán tökéletességet követelt mindenkitől, de otthon egészen más volt.

„Szerette a feleségét, szerette a gyerekeit – igazi családapa volt. Az emberek talán azt gondolnák, hogy nehéz ember lehetett, de éppen ellenkezőleg: egy rendkívül kedves, odaadó férfi.”

Hopkins szerint a legendás pilóta teljesen más oldalát ismerhették meg azok, akik közel kerültek hozzá.

„Ha csak a tévén keresztül láttad 2004-ben, azt hihetted, hogy egy arrogáns, rideg zseni. De a valóságban volt egy másik, rejtett 70 százaléka – egy nyugodt, szeretettel teli ember.”

A Red Bull korábbi főnöke arról is beszélt, hogy Schumacher riválisa, Mika Häkkinen mennyire különbözött tőle – és mennyire hasonlított rá.

„Häkkinen hihetetlen humorú ember volt – soha nem felejtem el, mennyit nevettünk együtt” – mesélte. „És talán Michaelben is volt valami hasonló: egy alteregó. A tévében láttad a harcost, de a valódi ember egészen más volt.”

Hopkins szerint éppen ez tette Schumachert többé, mint sportolót: „Ő a részletek embere volt. Egy zseni, aki mindenre figyelt – mégis megmaradt embernek. Ez az, amit kevesen látnak.”

(VIA)