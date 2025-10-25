„Arrogáns zseni vagy szerető családapa?” – Barátja elárulta, milyen valójában Michael Schumacher!

Michael Schumacher a pályán könyörtelen bajnokként, otthon viszont szerető férjként és apaként élt – árulta el közeli barátja, Richard Hopkins. A Red Bull egykori vezetője most először beszélt arról, hogyan is viselkedett a legendás versenyző a reflektorfényen túl, és miért tévednek azok, akik csak a kemény arcát ismerték.
Ezt vallja Richard Hopkins, aki a ’90-es években még szerelőként dolgozott a McLarennél, és rendszeresen kávézott a hétszeres világbajnokkal. Most egy exkluzív interjúban emlékezett vissza arra, milyen is volt az igazi Schumacher – a kamera nélkül, a családi ház falai mögött.
„Magabiztos volt – talán már-már arrogáns –, de a szívét mindig a kezén hordta” – mondta Hopkins. „A szenvedélye hihetetlen volt. Néha ez düh formájában jött ki, néha pedig abban, ahogy minden apró részletre odafigyelt.”
A szakember szerint Schumacher a pályán tökéletességet követelt mindenkitől, de otthon egészen más volt.
„Szerette a feleségét, szerette a gyerekeit – igazi családapa volt. Az emberek talán azt gondolnák, hogy nehéz ember lehetett, de éppen ellenkezőleg: egy rendkívül kedves, odaadó férfi.”
Hopkins szerint a legendás pilóta teljesen más oldalát ismerhették meg azok, akik közel kerültek hozzá.
„Ha csak a tévén keresztül láttad 2004-ben, azt hihetted, hogy egy arrogáns, rideg zseni. De a valóságban volt egy másik, rejtett 70 százaléka – egy nyugodt, szeretettel teli ember.”
A Red Bull korábbi főnöke arról is beszélt, hogy Schumacher riválisa, Mika Häkkinen mennyire különbözött tőle – és mennyire hasonlított rá.
„Häkkinen hihetetlen humorú ember volt – soha nem felejtem el, mennyit nevettünk együtt” – mesélte. „És talán Michaelben is volt valami hasonló: egy alteregó. A tévében láttad a harcost, de a valódi ember egészen más volt.”
Hopkins szerint éppen ez tette Schumachert többé, mint sportolót: „Ő a részletek embere volt. Egy zseni, aki mindenre figyelt – mégis megmaradt embernek. Ez az, amit kevesen látnak.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.