Megható gesztus, Hamilton a társára emlékezett a tragédia után

A minap érkezett a hír, hogy a Forma–1 hétszeres világbajnokának 12 esztendős angol bulldogját az állatorvosok napokig tartó küzdelmei után elaltatták. Roscoe már néhány hónapja egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek a múlthéten annyira súlyossá váltak, hogy a kutyust kórházba szállították, és mesterséges kómába helyezték. Hamilton vasárnap meghozta élete egyik legfájdalmasabb döntését: engedélyt adott arra, hogy örökre megpihenhessen hűséges társa. A könnyfakasztó Instagram-bejegyzése alatt rajongók ezrei fejezték ki együttérzésüket és küldtek szeretetteljes üzeneteket a gyászoló pilótának.
A tragikus bejelentést követően néhány órával Hamilton egy megható videós összeállítást is megosztott közösségi oldalán, amelyben a Roscoe-val átélt legkedvesebb pillanatokat idézte fel. Másnap reggel már a profilképét is megváltoztatta: a fotón természetesen szeretett kutyusa szerepelt.
A szurkolókon kívül a Forma–1 hivatalos Twitter oldala is megemlékezett a boxutca kedvencéről:
Nyugodj békében, Roscoe Hamilton, igazi sztár a maga nemében. Roscoe minden alkalommal mosolyt csalt a paddockba és világszerte rengeteg szurkoló szívet megmelengette. Gondolataink Hamiltonnal vannak ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében Roscoe, egy valóságos ikon voltál számunkra.
A Forma–1 sűrű versenynaptára nem hagy sok időt a gyászra: a mezőny már a hétvégén Szingapúr felé veszi az irányt, ahol Hamiltonnak hű társa elvesztése ellenére is komoly elvárásokkal kell szembenéznie. Nem kizárt, hogy egy megható megemlékezéssel is készülnek számára, hiszen Roscoe-t nemcsak a rajongók, hanem a többi versenyző is szívébe zárta.
