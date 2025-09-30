Megható gesztus, Hamilton a társára emlékezett a tragédia után

A minap érkezett a hír, hogy a Forma–1 hétszeres világbajnokának 12 esztendős angol bulldogját az állatorvosok napokig tartó küzdelmei után elaltatták. Roscoe már néhány hónapja egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek a múlthéten annyira súlyossá váltak, hogy a kutyust kórházba szállították, és mesterséges kómába helyezték. Hamilton vasárnap meghozta élete egyik legfájdalmasabb döntését: engedélyt adott arra, hogy örökre megpihenhessen hűséges társa. A könnyfakasztó Instagram-bejegyzése alatt rajongók ezrei fejezték ki együttérzésüket és küldtek szeretetteljes üzeneteket a gyászoló pilótának.

Borzalmasan nehéz versenyhétvége vár Lewis Hamiltonra Fotó: Getty Images

Hamilton örökre emlékezni fog társára

A tragikus bejelentést követően néhány órával Hamilton egy megható videós összeállítást is megosztott közösségi oldalán, amelyben a Roscoe-val átélt legkedvesebb pillanatokat idézte fel. Másnap reggel már a profilképét is megváltoztatta: a fotón természetesen szeretett kutyusa szerepelt.

LEWIS HAMILTON'S NEW PROFILE PIC ❤️ pic.twitter.com/6pZZorMkbG — sim (@simsgazette) September 30, 2025

Egy négylábú ikon, akit mindenki szeretett

A szurkolókon kívül a Forma–1 hivatalos Twitter oldala is megemlékezett a boxutca kedvencéről:

Nyugodj békében, Roscoe Hamilton, igazi sztár a maga nemében. Roscoe minden alkalommal mosolyt csalt a paddockba és világszerte rengeteg szurkoló szívet megmelengette. Gondolataink Hamiltonnal vannak ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében Roscoe, egy valóságos ikon voltál számunkra.

Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right ✨



Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.



Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

A Forma–1 sűrű versenynaptára nem hagy sok időt a gyászra: a mezőny már a hétvégén Szingapúr felé veszi az irányt, ahol Hamiltonnak hű társa elvesztése ellenére is komoly elvárásokkal kell szembenéznie. Nem kizárt, hogy egy megható megemlékezéssel is készülnek számára, hiszen Roscoe-t nemcsak a rajongók, hanem a többi versenyző is szívébe zárta.