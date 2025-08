Most csapj le a jövő évi Magyar Nagydíj jegyeire! Ennél olcsóbb már nem lesz

Az nem titok, hogy a Forma–1 a nézők számára sem olcsó mulatság. Ha valaki testközelből is látni szeretné a száguldó cirkuszt, akkor bizony elég mélyre kell nyúlni a pénztárcába. Ezért nem érdemes várni, hiszen a futamhoz közeledve gyakran az egekbe szöknek a jegyárak. Most akár 145 euróért (közel 60 ezer forintért) is bejuthatsz a 2026-os Magyar Nagydíjra, amennyiben nem okoz neked gondot, ha állnod kell.

Rendre telt házat jelentenek a Magyar Nagydíjon Fotó: Szabolcs László

Magyar Nagydíj: Az ülőhely nem olcsó

Amennyiben ülőhelyet is szeretnél minimum 200 eurót (nagyjából 80 ezer forintot) kell kifizetned, és ezek a jegyek a pálya kevésbé izgalmas szakaszára, a hátsó szekciónál lévő tribünre szólnak. A célegyenesre legolcsóbban 375 euróért (150 ezer forintért) szerezhetsz rálátást, a legdrágább jegyekért viszont 660 eurót (közel 265 ezer forintot) kell fizetned.

Ezek az összegek csak a futam napjára érvényesek, ha valaki az egész hétvégét a Hungaroringen szeretné tölteni akkor ennél jóval többet kell fizetnie.