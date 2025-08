Benézel a kulisszák mögé? Így ünnepeltek a hírességek a Magyar Nagydíj után

Idén is megrendezték a Forma-1-es after bulit Budapest egyik legelitebb éttermében és ezúttal sem aprózták el az ünneplést. A Magyar Nagydíj után a hely megtelt nemzetközi hírességekkel, sportolókkal és zenészekkel. A rendezvény csúcspontja a Guns N’ Roses frontemberének, Axl Rose-nak a megjelenése volt, de a hazai sztárok közül Dzsudzsák Balázs, Marco Rossi és T. Danny is ott voltak.

A Forma-1-es Magyar Nagydíjat követő vasárnap estének már több mint egy évtizede elmaradhatatlan része a Gr1d Club nagyszabású záróbulija, amely 2013 óta minden évben a versenyhétvége lezárásának exkluzív és emlékezetes pillanata. Budapest egyik elegáns éttermében megrendezett partin nemcsak az autósport világának képviselői, hanem hazai és nemzetközi hírességek, művészek, sportolók és rajongók is együtt ünnepeltek egy felejthetetlen hangulatú éjszakán. Az idei Magyar Nagydíj futamot követően idén is látványos záróbulival koronázták meg a hétvégét (Fotó: GR1D Club) Az idei afterparty egyik legnagyobb szenzációja Axl Rose jelenléte volt. A rocklegenda a Magyar Nagydíj után úgy döntött, hogy a verseny izgalmait a Gr1d Club rendezvényén vezeti le. A Guns N’ Roses énekese jelenlétével igazi világsztárként emelte az esemény rangját. A bejegyzés megtekintése az Instagramon The GR1D CLUB™ (@gr1dclub) által megosztott bejegyzés Az autósport képviselete is erős volt: megjelent Isack Hadjar, a Racing Bulls pilótája, csapatának sportigazgatója, Marco Perrone, valamint Mario Isola, a Pirelli Motorsport vezetője. Az utánpótlás sem hiányzott – Richard Verschoor és Victor Martins (Formula–2), Matías Zagazeta (Formula–3), valamint a ralisportban ismert Christine GZ is csatlakozott az ünnepléshez. Isack Hadjar 11. lett a Magyar Nagydíjon (Fotó: GR1D Club) Magyar Nagydíj after buliján számos ismert arc is jelen volt A sportvilág más ágainak ismert arcai is feltűntek a vendégek között: a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi tagja, Schäfer András, valamint szövetségi kapitányuk, Marco Rossi is tiszteletét tette. A szerb válogatott Alekszandar Pesics, a magyar autóversenyzés fiatal reménysége, Hideg Ádám, illetve az ismert magyar zenész, T. Danny is a résztvevők között volt. IDE vagy a Facebook-bejegyzésre kattintva elérhető az estéről készült képek: A Gr1d Club rendezvénye azonban nem pusztán egy buliról szól. Ez a parti évek óta az a találkozópont, ahol a motorsport, a zene, a divat és az üzleti élet szereplői összefonódnak, és egy estére új kapcsolatok, közös élmények születnek.