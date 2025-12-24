KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Durva: karácsonykor többen halnak meg szívroham miatt – Mutatjuk az okát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 14:30
Karácsonykor minden a szeretetről, a családról és a közös élményekről szól, de közben sokan nem is sejtik, hogy a szívük ilyenkor óriási terhelést kap. A kutatások szerint az év végi ünnepi időszakban ugrik meg leginkább a szívrohamok száma. Nézzük, miért történik ez, és hogyan tudod csökkenteni a kockázatot!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A téli hónapok önmagukban is próbára teszik a szervezetet: a hideg hatására az erek összehúzódnak, ami megemeli a vérnyomást és pluszmunkát ad a szívnek. Ehhez jön hozzá az ünnepi időszak terhelése. Stressz, kapkodás, nehéz ételek, édesség, alkohol, rendszertelen gyógyszerszedés, és persze a napi rutin teljes felborulása. Már egyetlen túl sós étkezés vagy nagy ivászat is elég lehet ahhoz, hogy komoly terhelés alá kerüljön a szív. Főleg azok vannak veszélyben, akiknél már eleve fennáll valamilyen szív-érrendszeri betegség. De most megmutatjuk, mire érdemes odafigyelned az ünnepi szezonban, hogy csökkentsd a szívroham kockázatát.

Stressz okozza karácsonykor a szívrohamot
Figyelj oda! Ezek az okok állnak a szívroham kockázatának növekedése mögött karácsonkor
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 
  • A túl sok étel megemelheti a vérnyomást.
  • A mértéktelen alkoholfogyasztás szívritmuszavarhoz vezethet.
  • A pulzust és a vérnyomást negatívan befolyásolhatja az ünnepek körüli stressz és szorongás.
  • A napi rutin betartásának elhanyagolásával veszélybe kerülhet a szív egészsége.

Szívroham az ünnepek alatt: ezért veszélyesek az ünnepek a szívünkre

Az ünnepi szív-szindróma nem egy misztikus betegség, hanem több ismert tényező összeadódása:

1. Túl sok étel

A karácsonyi asztalon egymás mellett sorakoznak a sós, zsíros, cukros ételek, a kiadós adagok pedig gyakran több napig tartanak. Ezek a magas nátriumtartalmú ételek megemelhetik a vérnyomást, fokozzák a plakkok képződését az artériákban, és extra munkára kényszerítik a szívet.

2. Alkoholfogyasztás

Nem tilos ünnepelni egy pohár borral vagy pezsgővel, de amikor a mérték elveszik, az már szívritmuszavarokhoz vezethet.

3. Stressz és szorongás

Családi kötelezettségek, anyagi gondok, utazás, logisztika – az év vége sokaknál az év legstresszesebb időszaka. Az ilyenkor felszabaduló stresszhormonok növelik a pulzust és a vérnyomást, ami szintén nem tesz jót a szívnek.

4. Elhanyagolt gyógyszerszedés, felborult napi rutin

A megszokott orvosi előírások követése gyakran háttérbe szorul az ünnepi forgatagban. Pedig pont ilyenkor lenne a legfontosabb odafigyelni a rendszerességre.

Hogyan védd meg a szíved az ünnepi időszakban?

Nem kell lemondani minden finomságról vagy programról ahhoz, hogy csökkentsd a szívroham kockázatát. Inkább tudatosságra és egy kis tervezésre van szükség.

A szédülés is a szívroham tünete lehet
A legfontosabb, hogy ismerd a szívroham tüneteit!
Fotó: voronaman /  Shutterstock 
  • Ne bagatellizáld a jeleket!
    Ha mellkasi szorítást, fájdalmat érzel, ami kisugárzik a karodba, állkapcsodba, ha szédülsz, izzadsz, hányingered van, azonnal fordulj orvoshoz! Ugyanez igaz a stroke tüneteire is: hirtelen arcaszimmetria, akadozó beszéd, egyik végtag elgyengülése esetén ne várj, hívj segítséget.
  • Mozogj rendszeresen 
    Elég egy 20-30 perces séta, könnyű torna otthon, vagy egy kis aktív program a családdal. A lényeg, hogy a tested mozgásban maradjon, mert ez segít kordában tartani a vérnyomásodat és a stresszt is.
  • Figyelj az adagokra
    Nem arról van szó, hogy ne egyél bejglit vagy töltött káposztát, hanem hogy mértékkel tedd. Gondolkodj előre: egy-egy nehezebb étkezés után próbálj beiktatni egy könnyebb, zöldségekben gazdag fogást. Só helyett használj fűszereket, az alkoholból pedig mértékletesen fogyassz.
  • Kezeld a stresszt
    Próbálj meg időt szakítani magadra is a nagy sürgés-forgásban. Segíthet egy kora reggeli nyugodt tea, pár perc mély lélegzés, egy séta egyedül. Sőt, akár az is, ha elengeded, hogy minden tökéletesen sikerüljön karácsonykor. Idén vedd kicsit lazábban!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

8 figyelmeztető jel, ami szívinfarktusra utalhat:

Tippek a nyugodt karácsonyért:

 

