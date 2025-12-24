Durva: karácsonykor többen halnak meg szívroham miatt – Mutatjuk az okát

A téli hónapok önmagukban is próbára teszik a szervezetet: a hideg hatására az erek összehúzódnak, ami megemeli a vérnyomást és pluszmunkát ad a szívnek. Ehhez jön hozzá az ünnepi időszak terhelése. Stressz, kapkodás, nehéz ételek, édesség, alkohol, rendszertelen gyógyszerszedés, és persze a napi rutin teljes felborulása. Már egyetlen túl sós étkezés vagy nagy ivászat is elég lehet ahhoz, hogy komoly terhelés alá kerüljön a szív. Főleg azok vannak veszélyben, akiknél már eleve fennáll valamilyen szív-érrendszeri betegség. De most megmutatjuk, mire érdemes odafigyelned az ünnepi szezonban, hogy csökkentsd a szívroham kockázatát.

Figyelj oda! Ezek az okok állnak a szívroham kockázatának növekedése mögött karácsonkor

A túl sok étel megemelheti a vérnyomást.

A mértéktelen alkoholfogyasztás szívritmuszavarhoz vezethet.

A pulzust és a vérnyomást negatívan befolyásolhatja az ünnepek körüli stressz és szorongás.

A napi rutin betartásának elhanyagolásával veszélybe kerülhet a szív egészsége.

Szívroham az ünnepek alatt: ezért veszélyesek az ünnepek a szívünkre

Az ünnepi szív-szindróma nem egy misztikus betegség, hanem több ismert tényező összeadódása:

1. Túl sok étel

A karácsonyi asztalon egymás mellett sorakoznak a sós, zsíros, cukros ételek, a kiadós adagok pedig gyakran több napig tartanak. Ezek a magas nátriumtartalmú ételek megemelhetik a vérnyomást, fokozzák a plakkok képződését az artériákban, és extra munkára kényszerítik a szívet.

2. Alkoholfogyasztás

Nem tilos ünnepelni egy pohár borral vagy pezsgővel, de amikor a mérték elveszik, az már szívritmuszavarokhoz vezethet.

3. Stressz és szorongás

Családi kötelezettségek, anyagi gondok, utazás, logisztika – az év vége sokaknál az év legstresszesebb időszaka. Az ilyenkor felszabaduló stresszhormonok növelik a pulzust és a vérnyomást, ami szintén nem tesz jót a szívnek.

4. Elhanyagolt gyógyszerszedés, felborult napi rutin

A megszokott orvosi előírások követése gyakran háttérbe szorul az ünnepi forgatagban. Pedig pont ilyenkor lenne a legfontosabb odafigyelni a rendszerességre.

Hogyan védd meg a szíved az ünnepi időszakban?

Nem kell lemondani minden finomságról vagy programról ahhoz, hogy csökkentsd a szívroham kockázatát. Inkább tudatosságra és egy kis tervezésre van szükség.