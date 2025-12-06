Túl meleg a csizma? Íme egy filléres, ám annál hatékonyabb megoldás lábizzadás ellen

A téli hónapokban a vastag zoknik és a zárt, melegebb lábbelik miatt a lábunk könnyen beizzadhat, még akkor is, ha kint hideg van. Az egész napos nedvesség amellett, hogy kellemetlen, a gombás fertőzéseknek is kedvez. Hogy mindezt elkerüld, összegyűjtöttük a leghatékonyabb módszereket, amelyekkel megelőzheted vagy enyhítheted a téli lábizzadást.

A lábizzadás télen is gondot okozhat a meleg csizmákban, bakancsokban.

Fotó: goffkein.pro

A vastag zoknik és zárt csizmák miatt télen fokozottan jelentkezhet lábizzadás.

A természetes anyagú lábbelik, a jól megválasztott zokni és az izzadásgátló lábspray hatékonyan csökkentheti a problémát.

Házi praktikák is segíthetnek a téli lábizzadás enyhítésében.

Vedd fel a harcot: tippek-trükkök lábizzadás ellen

Válassz jól szellőző, természetes anyagú lábbelit

A valódi bőrből készült téli lábbelikbe jóval kevésbé izzad bele a lábunk, mint a műbőr csizmákba, bakancsokba. Különösen akkor fontos, hogy a cipő szellőzzön, amikor a kinti hidegből felszállunk a fűtött buszra vagy bemegyünk egy bevásárlóközpontba – ilyenkor a lábunk pillanatok alatt beizzadhat. Használj megfelelő zoknit lábizzadás ellen

Válassz olyan zoknikat, amelyek képesek jól elvezetni a nedvességet, így viszonylag szárazon tudod tartani a lábad. Ilyenek lehetnek a pamutból, a bambuszból, vagy a különféle gyapjúkeverékekből készült termékek. Fontos, hogy a zokni jól illeszkedjen a lábunkra és naponta cseréljük le. Szerezz be izzadásgátló lábspray-t

A drogériákban kapni kifejezetten lábra kifejlesztett dezodorokat és izzadásgátlókat, azaz antiperspiránsokat, amelyek képesek csökkenteni a lábizzadást, valamint segítenek semlegesíteni a kellemetlen szagokat. Válassz antibakteriális és gombaellenes termékeket, és azokat mindig tiszta és száraz bőrre vidd fel, lehetőleg reggel, mielőtt útnak indulsz. Barátkozz meg a lábpúderrel

Gyógyszertárakban és drogériákban kaphatók olyan speciális lábporok, lábhintőporok vagy lábpúderek, amelyek segítenek felszívni a nedvességet, antibakteriális hatásuk révén pedig semlegesítik a szagokat, vagy teljes egészében megelőzik azok kialakulását. További előnyük, hogy kellemesen száraz érzést biztosítanak és meg is nyugtatják a bőrt. Használd reggel és este frissen mosott, száraz lábfelületen. Szükség esetén kérj orvosi segítséget

Amennyiben a lábizzadás nagyon erős vagy tartós kellemetlenséget okoz, ajánlott bőrgyógyászhoz fordulni, aki specifikus és egyénre szabott megoldásokkal segíthet a probléma mielőbbi kezelésében.

+1. Azoknak, akik a házi praktikákra esküsznek

Kipróbálhatsz otthoni trükköket is, például a szódabikarbónás vizes pasztát, amelyet felkenés után néhány percig kell a lábon hagyni, majd azt alaposan leöblíteni és a bőrfelületet megszárítani. A szódabikarbónát a lábbelibe is beleszórhatjuk éjszakára, hogy megkösse a nedvességet és semlegesítse a szagokat. Jó módszer a mezei hintőpor használata is; csak egyszerűen be kell vele szórni a talpat és a lábfejet, valamint a cipő belsejét. Mindezen kívül teafaolaj használatával, illetve almaecetes, citromleves lábfürdővel is csökkenthető a lábizzadás.