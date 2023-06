Sosem hitted volna, a szódabikarbóna a strandon is segít

Nyáron még inkább előtérbe kerül a lábad, lábfejed, ezért nem mindegy, mennyire ápolt a testrészed például a strandon. Ebben segít az általános csodaszerünk, a szódabikarbóna. A Ripost összegyűjtötte, hogyan alkalmazhatod a lábad kezelésére.

1. Így készül a bőrradír

Keverj össze 3 rész szódabikarbónát 1 rész vízzel, tisztítsd le vele az elhalt hámrétegeket a lábfejedről, majd öblítsd le langyos vízzel!

2. Távolítsd el a körömágyadról a bőrt

A lenőtt bőrnek ne ess neki ollóval, mert könnyen beszakadhat, megsértheted magad! Jobban jársz, ha egy körömkefét belemártasz a szódabikarbónás pasztába, hagyod, hogy megpuhuljon a bőröd, majd mosd le meleg vízzel. Így könnyebben kezelhetővé válik a körömágy.

3. Lábszőrtelenítés sem maradhat el

Mielőtt a kényeztetés csúcsára érnél, még a szőrtelenítést se felejtsd el. Nincs többé benőtt szőrszál! A begyulladt szőrtüsző nagyon rossz érzés, és nem is szép látvány. Készítsd el ezt az egyszerű keveréket és kerüld el a kisebesedést. Főzz egy adag kamillát és várd meg míg kihűl, majd 4 evőkanál szódabikarbónához adj annyi folyadékot, hogy kenhető állagú pasztát kapj. Ezzel jól dörzsöld át a lábad. Ezt minden másnap ismételd meg egy héten át.

4. Jöhet a kényeztetés!

Oldj fel 3 evőkanál szódabikarbónát egy kis lavór vízben. Dőlj hátra kényelmesen, áztasd be a lábad 15 -20 percig. Öblítsd le, és kend be a kedvenc hidratáló krémeddel, majd bugyoláld be törölközőbe. Pihentesd a lábad, akár fekve fel is polcolhatod, hogy a vérkeringésed is jobb legyen.