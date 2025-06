Darázscsípés miatt élet és halál között lebeg az intenzív osztályon egy 2 éves kisfiú

Egy mindössze kétéves, csak egy vesével élő kisfiú, Beckham Reed, jelenleg az életéért küzd egy georgiai kórház intenzív osztályán, miután 150 sárgalódarázs-csípés érte. A kisfiú épp elektromos játékautójával játszott az unokatestvéreivel, amikor véletlenül belehajtott egy darázsfészekbe, ami után a rovarok teljes testét ellepték.

150 darázs támadta meg kisfiút (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Szülei, Mariah és Peyton azonnal kórházba siettek vele, ahol morfint és Benadrylt kapott, majd hazaengedték, mivel a légzése rendben volt. Másnap azonban Beckham sárgás árnyalatúvá vált, azonnal egy másik sürgősségi osztályra vitték, ahol több szervi elégtelenséget diagnosztizáltak – beleértve a szívét, máját és az egyetlen működő veséjét is. A Memorial Savannah Kórház intenzív osztályára került, ahol dialízissel, lélegeztetőgéppel és infúzióval próbálják eltávolítani a szervezetébe jutott mérgeket. Hemoglobinszintje drámaian lecsökkent, 6.8-ra, ami életveszélyes értéknek számít. Vérátömlesztést is kapott, amit az orvosok már a dialízis során is előre jeleztek. Jelenleg szondán keresztül táplálják, és nemrég levették a vérnyomáscsökkentő gyógyszerekről is.

Beckham egyre többet ébred fel, ami jó jel, mert erős kis harcos, és nem egyszerű lefogni

– írta Hewatt.

Az orvosoknak azonban folyamatosan módosítaniuk kell a nyugtató adagját, nehogy kiszaggassa a gépekhez vezető csöveket. Állapota lassan javul, de továbbra is lélegeztetőgépen van, és az orvosok még mindig nem tudják, visszanyeri-e az egyetlen veséje a működését. Fertőzés jelei is jelentkeztek nála, ami további aggodalomra ad okot. A család reméli, hogy hamarosan lekapcsolhatják a dialízisről, de ehhez még stabilizálni kell az állapotát, és el kell kerülni, hogy kárt tegyen magában. A család GoFundMe-oldalt indított, hogy fedezni tudják a magas kórházi költségeket és a hosszan tartó kezelés kiadásait, írja a Daily Mail.