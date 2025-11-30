Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Csípőprotézised van? Így élhetsz vele gondtalanul

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 15:45
A csípőprotézis ma már biztonságos, jól működő megoldás a súlyos kopás vagy fájdalom tartós kezelésére. Szakértők szerint azonban a műtét utáni életmód meghatározza, mennyire lesz tartós a csípőprotézis, és hogyan alakul a mindennapi mozgásminőség. A megfelelő szokásokkal évtizedekig fájdalommentesen élhetsz.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A csípőprotézis egy mesterséges ízület, amelyet károsodott vagy kopott csípőízület helyére ültetnek be.
  • A protézis beültetése után különösen fontos, hogy a beteg óvatosan mozogjon az első hat hétben.
  • A gyógyulási időszakot követően a cél a tudatos, stabil mozgás megtanulása.
  • Az ízületeket túlterhelő, nagy ütközéssel járó sportokat kerülni kell.
  • A csípőprotézis tartóssága nagyban függ a testsúlytól, ezért különösen fontos a terhelés csökkentése, vagyis egészséges testsúly fenntartása és egészséges életmód folytatása.

A csípőprotézis beültetése után a testnek időre van szüksége a regenerálódáshoz. A műtött terület stabilitása fokozatosan nő, és a mindennapi tevékenységekbe való visszatérés üteme nagyrészt attól függ, mennyire következetesen tartja be a beteg a szakemberek által javasolt életmódbeli irányelveket. A protézis élettartama átlagosan 15–25 év, de a helyes mozgásminták, az optimális testsúly és a tudatos edzés akár tovább is megőrizheti a beültetett ízület épségét.

Csípőprotézis orvosi makettje
A csípőprotézis egy mesterséges ízület, amelyet műtéti beavatkozás során építenek be
Fotó: 123RF

A legfontosabb szabályok a műtét utáni időszakban

A csípőprotézis körüli izmok és szalagok a műtétet követő hetekben még gyengébbek, ezért a mozgás óvatosságot igényel. A szakértők szerint az első 6 hét kritikus: kerülni kell a mély hajlítást, a keresztbe tett lábakat és a hirtelen csavaró mozdulatokat. Ezek a mozdulatok növelik a protézis ficamának esélyét, ami egyike a leggyakoribb szövődményeknek.

A felálláshoz és a járáshoz járókeret vagy bot használata ajánlott, amíg a stabilitás javul. A gyógytornász által előírt gyakorlatok – például könnyű csípőemelések, farizomerősítés és óvatos nyújtások – alapvetőek a rehabilitációban. A rehabilitáció elsődleges célja a mozgástartomány visszaállítása és az ízületet körülvevő izmok újbóli aktiválása.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a fájdalom nem mindig jelzi a túlterhelést: sok beteg hajlamos a mozdulatokat kerülni, pedig a rendszeres, fokozatos terhelés szükséges a stabil, jól működő ízület kialakulásához.

Aktív élet csípőprotézissel 

A gyógytornászok szerint a csípőprotézis beültetése után a cél a tudatos, stabil mozgás megtanulása. A legalább napi 20–30 perc séta fontos a keringés javítása és az izmok erősítése szempontjából. Amint a gyógytornász engedélyezi, érdemes beépíteni az úszást, a szobakerékpárt és a könnyű erősítő gyakorlatokat.

A nagy ütközéssel járó sportokat – például futás vagy ugróedzések – kerülni kell, mert ezek túlterhelhetik az ízületet. A tudatos törzsizom-erősítés azonban kiemelten fontos: minél stabilabb a gerinc és a medence környéki izomzat, annál kisebb a kockázata a protézis idő előtti kopásának.

Biztonságos és hosszú távon is javasolt mozgásformák:

  • úszás és vízi torna,
  • Nordic walking,
  • Pilates vagy kíméletes jóga megfelelő gyakorlatokkal,
  • szobakerékpár,
  • könnyű súlyzós edzés felügyelettel.

A rendszeres mozgás nem csak az ízület stabilitását, hanem az egyensúlyt és a testtartást is javítja, ami tovább csökkenti az esések és sérülések esélyét.

Mindennapi szokások, amelyek növelik a protézis élettartamát

A csípőprotézis tartósságának egyik legfontosabb tényezője a testsúly. A túlsúly jelentősen növeli a protézis terhelését, így a kopás kockázatát. Az egészséges étrend, a megfelelő fehérje- és vitamintartalom, valamint a testsúly optimalizálása egyaránt hozzájárul a hosszú távú jó működéshez.

A megfelelő lábbeli választása is kulcsfontosságú. Kerülni kell a csúszós talpú cipőket, a túl magas sarkakat és az instabil lábbeliket. A cél a stabil járás biztosítása és az esés kockázatának csökkentése. A mindennapokban fontos a tudatos emelés és hajolás: a térdhajlítással történő emelés, a lassú fordulások és a csavaró mozdulatok kerülése mind hozzájárul ahhoz, hogy a protézis évtizedekig jól működjön.

A csípőprotézissel élőknek évente ajánlott ortopédiai kontrollvizsgálatra menni. Itt az orvos ellenőrzi a protézis helyzetét, stabilitását és kopását, így megelőzhetők a későbbi szövődmények.

Az egészséges életmód, a rendszeres mozgás és a tudatos terhelés együtt segít abban, hogy a csípőprotézis hosszú ideig fájdalommentes mozgást biztosítson. Megfelelő odafigyeléssel a protézis természetes része lehet az aktív életnek – évtizedeken át.

