Csípőprotézised van? Így élhetsz vele gondtalanul

A csípőprotézis egy mesterséges ízület, amelyet károsodott vagy kopott csípőízület helyére ültetnek be.

A protézis beültetése után különösen fontos, hogy a beteg óvatosan mozogjon az első hat hétben.

A gyógyulási időszakot követően a cél a tudatos, stabil mozgás megtanulása.

Az ízületeket túlterhelő, nagy ütközéssel járó sportokat kerülni kell.

A csípőprotézis tartóssága nagyban függ a testsúlytól, ezért különösen fontos a terhelés csökkentése, vagyis egészséges testsúly fenntartása és egészséges életmód folytatása.

A csípőprotézis beültetése után a testnek időre van szüksége a regenerálódáshoz. A műtött terület stabilitása fokozatosan nő, és a mindennapi tevékenységekbe való visszatérés üteme nagyrészt attól függ, mennyire következetesen tartja be a beteg a szakemberek által javasolt életmódbeli irányelveket. A protézis élettartama átlagosan 15–25 év, de a helyes mozgásminták, az optimális testsúly és a tudatos edzés akár tovább is megőrizheti a beültetett ízület épségét.

A csípőprotézis egy mesterséges ízület, amelyet műtéti beavatkozás során építenek be

Fotó: 123RF

A legfontosabb szabályok a műtét utáni időszakban

A csípőprotézis körüli izmok és szalagok a műtétet követő hetekben még gyengébbek, ezért a mozgás óvatosságot igényel. A szakértők szerint az első 6 hét kritikus: kerülni kell a mély hajlítást, a keresztbe tett lábakat és a hirtelen csavaró mozdulatokat. Ezek a mozdulatok növelik a protézis ficamának esélyét, ami egyike a leggyakoribb szövődményeknek.

A felálláshoz és a járáshoz járókeret vagy bot használata ajánlott, amíg a stabilitás javul. A gyógytornász által előírt gyakorlatok – például könnyű csípőemelések, farizomerősítés és óvatos nyújtások – alapvetőek a rehabilitációban. A rehabilitáció elsődleges célja a mozgástartomány visszaállítása és az ízületet körülvevő izmok újbóli aktiválása.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a fájdalom nem mindig jelzi a túlterhelést: sok beteg hajlamos a mozdulatokat kerülni, pedig a rendszeres, fokozatos terhelés szükséges a stabil, jól működő ízület kialakulásához.

Aktív élet csípőprotézissel

A gyógytornászok szerint a csípőprotézis beültetése után a cél a tudatos, stabil mozgás megtanulása. A legalább napi 20–30 perc séta fontos a keringés javítása és az izmok erősítése szempontjából. Amint a gyógytornász engedélyezi, érdemes beépíteni az úszást, a szobakerékpárt és a könnyű erősítő gyakorlatokat.