Csípőprotézised van? Így élhetsz vele gondtalanul

A csípőprotézis beültetése után a testnek időre van szüksége a regenerálódáshoz. A műtött terület stabilitása fokozatosan nő, és a mindennapi tevékenységekbe való visszatérés üteme nagyrészt attól függ, mennyire következetesen tartja be a beteg a szakemberek által javasolt életmódbeli irányelveket. A protézis élettartama átlagosan 15–25 év, de a helyes mozgásminták, az optimális testsúly és a tudatos edzés akár tovább is megőrizheti a beültetett ízület épségét.
A csípőprotézis körüli izmok és szalagok a műtétet követő hetekben még gyengébbek, ezért a mozgás óvatosságot igényel. A szakértők szerint az első 6 hét kritikus: kerülni kell a mély hajlítást, a keresztbe tett lábakat és a hirtelen csavaró mozdulatokat. Ezek a mozdulatok növelik a protézis ficamának esélyét, ami egyike a leggyakoribb szövődményeknek.
A felálláshoz és a járáshoz járókeret vagy bot használata ajánlott, amíg a stabilitás javul. A gyógytornász által előírt gyakorlatok – például könnyű csípőemelések, farizomerősítés és óvatos nyújtások – alapvetőek a rehabilitációban. A rehabilitáció elsődleges célja a mozgástartomány visszaállítása és az ízületet körülvevő izmok újbóli aktiválása.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a fájdalom nem mindig jelzi a túlterhelést: sok beteg hajlamos a mozdulatokat kerülni, pedig a rendszeres, fokozatos terhelés szükséges a stabil, jól működő ízület kialakulásához.
A gyógytornászok szerint a csípőprotézis beültetése után a cél a tudatos, stabil mozgás megtanulása. A legalább napi 20–30 perc séta fontos a keringés javítása és az izmok erősítése szempontjából. Amint a gyógytornász engedélyezi, érdemes beépíteni az úszást, a szobakerékpárt és a könnyű erősítő gyakorlatokat.
A nagy ütközéssel járó sportokat – például futás vagy ugróedzések – kerülni kell, mert ezek túlterhelhetik az ízületet. A tudatos törzsizom-erősítés azonban kiemelten fontos: minél stabilabb a gerinc és a medence környéki izomzat, annál kisebb a kockázata a protézis idő előtti kopásának.
A rendszeres mozgás nem csak az ízület stabilitását, hanem az egyensúlyt és a testtartást is javítja, ami tovább csökkenti az esések és sérülések esélyét.
A csípőprotézis tartósságának egyik legfontosabb tényezője a testsúly. A túlsúly jelentősen növeli a protézis terhelését, így a kopás kockázatát. Az egészséges étrend, a megfelelő fehérje- és vitamintartalom, valamint a testsúly optimalizálása egyaránt hozzájárul a hosszú távú jó működéshez.
A megfelelő lábbeli választása is kulcsfontosságú. Kerülni kell a csúszós talpú cipőket, a túl magas sarkakat és az instabil lábbeliket. A cél a stabil járás biztosítása és az esés kockázatának csökkentése. A mindennapokban fontos a tudatos emelés és hajolás: a térdhajlítással történő emelés, a lassú fordulások és a csavaró mozdulatok kerülése mind hozzájárul ahhoz, hogy a protézis évtizedekig jól működjön.
A csípőprotézissel élőknek évente ajánlott ortopédiai kontrollvizsgálatra menni. Itt az orvos ellenőrzi a protézis helyzetét, stabilitását és kopását, így megelőzhetők a későbbi szövődmények.
Az egészséges életmód, a rendszeres mozgás és a tudatos terhelés együtt segít abban, hogy a csípőprotézis hosszú ideig fájdalommentes mozgást biztosítson. Megfelelő odafigyeléssel a protézis természetes része lehet az aktív életnek – évtizedeken át.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.