Nagyon jó hír, hogy megjelent egy új gyógyszer, ami valódi reményt jelenthet a Duchenne izomsorvadásban szenvedő gyermekek számára, köztük a kisfiam, Mirkó számára is. Ez a készítmény lassítja az izomsejtek pusztulását, csökkenti a gyulladást, és megelőzheti az izmok hegesedését. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a gyerekek tovább maradhatnak járóképesek, hanem azt is, hogy akár egy-két évvel is meghosszabbíthatja az életüket. Ez időt adhat nekünk ahhoz, hogy elérhetővé váljon számukra a már másfél éve várt, egymilliárd forintba kerülő Dubai génterápia. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ez az új gyógyszer állami támogatással elérhető legyen, mert a piaci ára egy évre 250 millió forint, havonta közel 20 millió. Ez a legtöbb családnak teljesen elérhetetlen, mégis kulcsfontosságú lenne, hogy Mirkó és a hozzá hasonló kisgyermekek megkaphassák