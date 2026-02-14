Vastaps: Szarvas Valentin Csendélet kollekciója beragyogta a kifutót

Vastapssal zárult Szarvas Valentin első önálló bemutatója a Budapest Central European Fashion Week 2026 programjában. Az Apolló Galéria intim tere tökéletes keretet adott a Csendélet című kollekciónak, amely nemcsak vizuálisan, hanem gondolatiságában is erős nyomot hagyott a közönségben.

Szarvas Valentin kollekciója mindenkinek szól

Fotó: Budapest Central European Fashion Week Facebook-oldala

Szarvas Valentin vastapsot kapott

A fiatal dizájner – aki 2023-ban végzett a MOME Divat- és Textiltervezés mesterképzésén, mestermunkájáért rektori különdíjban részesült – 2020 óta építi saját márkáját. Munkásságát a Magyar Kultúráért Alapítvány Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíja, valamint a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja is elismeri.

A Csendélet kollekció az alkotó korábbi gondolati íveit viszi tovább. A 2023-as „Önmagamra hajlok vissza” a fenntartható körforgás kérdését járta körül, míg a „Bújj, bújj zöld ág” a jelenlét és a menekülés témáját boncolgatta – utóbbit a minket körülvevő háborús helyzet inspirálta. A mostani kollekció ezekből a rétegekből építkezik, és egy belső, csendes tér felé fordul.

„Az AW26/27-es kollekció tehát az ember, az öltözék és a csend viszonyrendszerét vizsgálja, ahol a csend minden hang alfája és ómegája. A csendet alapvetően a különböző zajok törik meg, ezért sokszor képtelenek vagyunk rá koncentrálni. Az érdekelt, hogy ezek a zajos elemek hogyan működnek együtt a végtelen térrel a ruhákon keresztül.”

– mondta a Valentin a Life.hu-nak.

A bemutatón erőteljes vizuális kontrasztok jelentek meg. Rusztikus, szövött textúrák, földszínű és natúr sávok, szándékosan meghagyott rojtok utaltak a befejezetlenségre.

Budapest Central European Fashion Week

Fotó: Budapest Central European Fashion Week / Facebook / Holecz Endre

Az oversized, nehéz fekete kabát a sebezhetőség és az erő kettősségét sugározta.

Budapest Central European Fashion Week

Fotó: Budapest Central European Fashion Week / Facebook / Holecz Endre

A túlméretezett fehér ing redőzött ujjai és az aszimmetrikus szabású, mélyen dekoltált szürke ruha a test és a rétegződés játékára épített. Egy ruhára tűzött bábu a kiszolgáltatottság szimbólumaként jelent meg.

Budapest Central European Fashion Week

Fotó: Budapest Central European Fashion Week / Facebook / Holecz Endre

Szarvas Valentin alkotói folyamata kísérletezésre épül: formai próbálkozásokat végez, a mozgásban lévő ruhákat videóra rögzíti, majd a képkockákból választja ki azokat a pillanatokat, ahol a forma új értelmet nyer. Az anyagválasztás, a szabás és a kivitelezés minden esetben a koncepció szolgálatában áll. A Budapest Central European Fashion Week keretében megvalósult első önálló show mérföldkő a dizájner pályáján. A vastaps egyértelmű visszaigazolás: a Csendélet nemcsak kollekció, hanem egy gondolati tér, amelyben a divat az emberi létezés egyik nyelvévé válik.