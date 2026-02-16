Unod már a kosztümöt? Így alkoss minden napra más, divatos szettet egyetlen nadrággal

Ugye neked is ott lapul a szekrényedben az a bizonyos nagybetűs nadrág? Az a darab, ami a legjobban áll, mindenhol tökéletesen passzol és megment azokon a napokon is, amikor úgy érzed, semmi sem mutat jól az alakodon. Ugye milyen jó lenne, ha állandóan csak ezt viselhetnénk? Az alábbiakban hoztunk pár divatos szettet, hogy ez valósággá válhasson. Ezekkel az ötletekkel minden napra más, stílusos összeállítást rakhatsz össze, csupán egyetlen jó nadrág felhasználásával!

1 nadrággal 5 nőies, divatos szett a mindennapokra.

Fotó: 123RF

Hétfő: elegáns, strukturált rétegezés a határozott megjelenésért.

Kedd: letisztult, mégis nőies szett, visszafogott színekkel.

Szerda: kényelmes, puha textúrák az irodába.

Csütörtök: klasszikus kombináció egy kis csavarral.

Péntek: visszafogott, de stílusos összeállítás, ami az esti programhoz is tökéletes választás.

Divatos szettek a hét minden napjára – így kombináld a nadrágot az utcán

1. Hétfő

A rettegett hétfői napokon jó érzés egy összeszedett, határozott és stílusos outfittel indítani a hetet. Kedvenc nadrágodhoz társíts egy karcsúsított blézert és egy puha, feszülős garbót. Így az egész munkahelyi szetted letisztult és elegáns lesz, hogy egész nap magabiztosságot sugározhass az irodában is.

2. Kedd

Kedden már csillapodnak a kedélyek. Ilyenkor jól működik egy visszafogottabb, feminin kombináció. A nadrág mellé kapj fel egy színes kötött pulcsit és egy klasszikus loafert. Ez egy gondosan összeállított szett, ami mindig működik, mégis verhetetlen.

3. Szerda

A hét közepén, amikor még nem látjuk a fényt az alagút végén, a legtöbben a kényelmet keressük. Ha még ekkor sem szeretnél lemondani a stílusos megjelenésről, szuper döntés lehet egy mintás, csíkos vagy pöttyös finomkötött felső és egy hosszú, egyenes szabású kabát. A nadrág stabil alapot ad ennek a divatos szettnek: megtartja nőies jellegét és kiemeli vonalaidat.

4. Csütörtök

Kispénteken jöhet egy klasszikus neutrális színű blúz-nadrág kombó, amit feldobhatsz egy izgalmasabb, mintás cipővel, bokacsizmával vagy ha van, térdcsizmával.

Ha még egy ennél is divatosabb szettre vágysz, válassz mellé egy feltűnőbb táskát, vagy dobd fel a szokásos darabot egy látványos kiegészítővel.

5. Péntek

Péntek a nagy átmenet a hétköznapok és a hétvége között. Ha már beterveztél egy esti programot is – és reméljük, hogy így van – jól jöhet egy olyan összeállítás, amely mindkét helyzethez tökéletesen illeszkedik. Kedvenc nadrágodhoz párosíts egy fényesebb vagy enyhén flitteres felsőt és egy hosszabb kardigánt. Elegáns, kreatív, de irodabarát szettet kapsz, amelyben simán átszökhetsz a munka utáni vacsira vagy barátnős találkozóra.

Nézd meg ezt a videót, amiben 8 különböző összeállítást láthatsz, egyetlen farmer felhasználásával: