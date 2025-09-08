Merész fazonok, kihívó szettek és sztárdömping – Hatalmas sikerrel zárult a budapesti divathét

A budapesti divathét kifutóin a 2026-os tavaszi–nyári kollekciók legszebb darabjai vonultak fel: a legismertebb hazai és régiós tervezők mellett a feltörekvő, fiatal alkotók is bemutatkoznak. A program részeként a divat szerelmesei ingyenes magyar és angol nyelvű előadásokon, workshopokon és szakmai kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, valamint közelebbről is megismerhették a hazai márkák legfrissebb kínálatát.
A bemutatók során a közönség hat közép-európai ország, Csehország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna csaknem 100 tervezőjének alkotásait csodálhattak meg. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy idén először a MOME és a METU is a divathét hivatalos programjában mutatta be diplomakollekcióit.
A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében megvalósuló divathét nemcsak a kifutókon mutatja be a legújabb 2026-os tavaszi-nyári kollekciókat, hanem a Nemzeti Táncszínházban és Budapest számos pontján érdekes divatipari programokat nyújt az érdeklődőknek. A sokszínű programkínálat célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar divatmárkákra, illetve a divatot a képző- és iparművészetek, a társművészetek és a gasztronómia bevonásával szélesebb kulturális kontextusban tegye élményszerűvé.
A budapesti divathét hangulatát szinte lehetetlen pusztán egy rövid írással visszaadni, ezt egyszerűen érezni kell. A bemutatók előtt érezni a feszültséggel teli várakozást, majd ahogy kezdetét veszik a bemutatók, az idő felgyorsul, a léptek elcsendesednek, az anyagok életre kelnek, mi pedig egy rendkívül izgalmas világba csöppenünk, ami csak itt és most enged betekintést számunkra. A fények elhalványulnak, az izgalom a tetőfokára hág, mi pedig átadjuk magunkat a zene lüktető ritmusának. A varázslat a szemünk előtt kel életre a kifutón. A hangulat a tetőfokára hág, ráadásul már a szombat is erős kezdéssel indult: délelőtt 10:00 órakor a Nanushka bemutatója nyitotta meg a divatbemutatók hétvégéjét. A divathét záró napján pedig három különleges bemutatón is részt vettünk: a Bors csapata ezúttal Richard Demeter, MERO (Merő Péter) és Zoób Kati kollekcióit csodálhatta meg.
Richárd Demeter lélegzetelállító kollekciójával életre keltette a végzet asszonyát, a tökéletes nőt, aki okos, szexi, mer tenni az álmaiért, és közben úgy játszadozik a férfiakkal, mint macska az egérrel. A démoni piros könnyed eleganciával váltotta fel a bájos rózsaszínt, ahogy a selyem játékosan vette át az uralmat a tweed felett. Richard Demeter merész kreációja egyszerre sugárzott erőt, szenvedélyt, ugyanakkor egyfajta kislányos bájt. A bemutató csúcspontja egy káprázatos menyasszonyi ruha volt.
Tüllök, fodrok, ragyogó gyöngyök és légies mozdulatok, valahogy ilyen az, amikor a hétköznapi elegancia összetalálkozik a luxussal. A Merő Péter nő kifinomult, éteri, visszafogott mégis elérhető. Merő Péter autodidakta divattervező. Balett-táncosként Péter 10 évig Berlinben élt. Igazi hivatását a Friedrichstadt-Palast színházban töltött évei alatt találta meg, ahol szenvedélye a színház varrótermében vált valóra. Itt ismerhette meg első kézből a szakma fortélyait és ismerkedhetett meg a szakma rejtelmeivel. A kézzel készített haute couture darabok nagy hatással voltak a márkára, amelyet később ikertestvérével, Merő Biankával álmodtak meg.
Katti Zoób a klasszikus couture és a kortárs divat összképét teremtette meg a kifutón, ötvözve a mesés régmúltat a modern technológiával. A kollekció színében a piros, a rózsaszín és az arany legnőiesebb árnyalatai domináltak, miközben fel-felbukkantak a hímzett részletek, a játékos fazonok, kislányos masnik és csipkék, sosem látott egyediséget adva a ruháknak és a kiegészítőknek. Minden darab egyedi karakterrel büszkélkedhet, a kollekció kiemelkedő darabjai pedig együtt teremtettek egy olyan látványvilágot, amely egyszerre nőies és romantikus, ugyanakkor kortárs és modern. Pont, mint egy kis oázis a rohanó világban.
Ha rajongsz a divatért, ezt a videót is látnod kell:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.