Merész fazonok, kihívó szettek és sztárdömping – Hatalmas sikerrel zárult a budapesti divathét

A budapesti divathét kifutóin a 2026-os tavaszi–nyári kollekciók legszebb darabjai vonultak fel: a legismertebb hazai és régiós tervezők mellett a feltörekvő, fiatal alkotók is bemutatkoznak. A program részeként a divat szerelmesei ingyenes magyar és angol nyelvű előadásokon, workshopokon és szakmai kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, valamint közelebbről is megismerhették a hazai márkák legfrissebb kínálatát.

A budapesti divathéten fellépő MERO márka legújabb kollekciója a megtestesült femme fatale

Fotó: Gáll Regina

Budapesti divathét 2025: változatos programok, lélegzetelállító kollekciók

A bemutatók során a közönség hat közép-európai ország, Csehország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna csaknem 100 tervezőjének alkotásait csodálhattak meg. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy idén először a MOME és a METU is a divathét hivatalos programjában mutatta be diplomakollekcióit.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében megvalósuló divathét nemcsak a kifutókon mutatja be a legújabb 2026-os tavaszi-nyári kollekciókat, hanem a Nemzeti Táncszínházban és Budapest számos pontján érdekes divatipari programokat nyújt az érdeklődőknek. A sokszínű programkínálat célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar divatmárkákra, illetve a divatot a képző- és iparművészetek, a társművészetek és a gasztronómia bevonásával szélesebb kulturális kontextusban tegye élményszerűvé.

Egy kifutó, ahol a vágy és a képzelet összeforr

A budapesti divathét hangulatát szinte lehetetlen pusztán egy rövid írással visszaadni, ezt egyszerűen érezni kell. A bemutatók előtt érezni a feszültséggel teli várakozást, majd ahogy kezdetét veszik a bemutatók, az idő felgyorsul, a léptek elcsendesednek, az anyagok életre kelnek, mi pedig egy rendkívül izgalmas világba csöppenünk, ami csak itt és most enged betekintést számunkra. A fények elhalványulnak, az izgalom a tetőfokára hág, mi pedig átadjuk magunkat a zene lüktető ritmusának. A varázslat a szemünk előtt kel életre a kifutón. A hangulat a tetőfokára hág, ráadásul már a szombat is erős kezdéssel indult: délelőtt 10:00 órakor a Nanushka bemutatója nyitotta meg a divatbemutatók hétvégéjét. A divathét záró napján pedig három különleges bemutatón is részt vettünk: a Bors csapata ezúttal Richard Demeter, MERO (Merő Péter) és Zoób Kati kollekcióit csodálhatta meg.