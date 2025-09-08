Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Merész fazonok, kihívó szettek és sztárdömping – Hatalmas sikerrel zárult a budapesti divathét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:11
A magyar fővárosra figyelt a hétvégén a fél világ, hiszen immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg a közép-európai régió egyik legfontosabb divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket. A budapesti divathét erős az erős kezdés után egy rendhagyó bemutatóval zárult, amitől leesett az állunk.
A budapesti divathét kifutóin a 2026-os tavaszi–nyári kollekciók legszebb darabjai vonultak fel: a legismertebb hazai és régiós tervezők mellett a feltörekvő, fiatal alkotók is bemutatkoznak. A program részeként a divat szerelmesei ingyenes magyar és angol nyelvű előadásokon, workshopokon és szakmai kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, valamint közelebbről is megismerhették a hazai márkák legfrissebb kínálatát. 

budapesti divathét, MERO, divatbemutató
A budapesti divathéten fellépő MERO márka legújabb kollekciója a megtestesült femme fatale
Fotó: Gáll Regina

Budapesti divathét 2025: változatos programok, lélegzetelállító kollekciók

A bemutatók során a közönség hat közép-európai ország, Csehország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna csaknem 100 tervezőjének alkotásait csodálhattak meg. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy idén először a MOME és a METU is a divathét hivatalos programjában mutatta be diplomakollekcióit.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében megvalósuló divathét nemcsak a kifutókon mutatja be a legújabb 2026-os tavaszi-nyári kollekciókat, hanem a Nemzeti Táncszínházban és Budapest számos pontján érdekes divatipari programokat nyújt az érdeklődőknek. A sokszínű programkínálat célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar divatmárkákra, illetve a divatot a képző- és iparművészetek, a társművészetek és a gasztronómia bevonásával szélesebb kulturális kontextusban tegye élményszerűvé.

Egy kifutó, ahol a vágy és a képzelet összeforr

A budapesti divathét hangulatát szinte lehetetlen pusztán egy rövid írással visszaadni, ezt egyszerűen érezni kell. A bemutatók előtt érezni a feszültséggel teli várakozást, majd ahogy kezdetét veszik a bemutatók, az idő felgyorsul, a léptek elcsendesednek, az anyagok életre kelnek, mi pedig egy rendkívül izgalmas világba csöppenünk, ami csak itt és most enged betekintést számunkra. A fények elhalványulnak, az izgalom a tetőfokára hág, mi pedig átadjuk magunkat a zene lüktető ritmusának. A varázslat a szemünk előtt kel életre a kifutón. A hangulat a tetőfokára hág, ráadásul már a szombat is erős kezdéssel indult: délelőtt 10:00 órakor a Nanushka bemutatója nyitotta meg a divatbemutatók hétvégéjét. A divathét záró napján pedig három különleges bemutatón is részt vettünk: a Bors csapata ezúttal Richard Demeter, MERO (Merő Péter) és Zoób Kati kollekcióit csodálhatta meg.

RICHARD DEMETER – az időtlen kifinomultság

Richárd Demeter lélegzetelállító kollekciójával életre keltette a végzet asszonyát, a tökéletes nőt, aki okos, szexi, mer tenni az álmaiért, és közben úgy játszadozik a férfiakkal, mint macska az egérrel. A démoni piros könnyed eleganciával váltotta fel a bájos rózsaszínt, ahogy a selyem játékosan vette át az uralmat a tweed felett. Richard Demeter merész kreációja egyszerre sugárzott erőt, szenvedélyt, ugyanakkor egyfajta kislányos bájt. A bemutató csúcspontja egy káprázatos menyasszonyi ruha volt.

Demeter Richárd kollekciója egyszerre merész és kifinomult, ahol minden darab különleges történetet mesél.
Demeter Richárd kollekciója egyszerre merész és kifinomult, ahol minden darab különleges történetet mesél
Fotó: Gáll Regina

MERO – a hétköznapok luxusa

Tüllök, fodrok, ragyogó gyöngyök és légies mozdulatok, valahogy ilyen az, amikor a hétköznapi elegancia összetalálkozik a luxussal. A Merő Péter nő kifinomult, éteri, visszafogott mégis elérhető. Merő Péter autodidakta divattervező. Balett-táncosként Péter 10 évig Berlinben élt. Igazi hivatását a Friedrichstadt-Palast színházban töltött évei alatt találta meg, ahol szenvedélye a színház varrótermében vált valóra. Itt ismerhette meg első kézből a szakma fortélyait és ismerkedhetett meg a szakma rejtelmeivel. A kézzel készített haute couture darabok nagy hatással voltak a márkára, amelyet később ikertestvérével, Merő Biankával álmodtak meg.

G_R_3715
A Mero kollekciója extravagáns vonalvezetésével és elegáns részleteivel hívta fel magára a figyelmet a kifutón
Fotó: Gáll Regina

KATTI ZOÓB – a nőiesség mesteri megteremtője

Katti Zoób a klasszikus couture és a kortárs divat összképét teremtette meg a kifutón, ötvözve a mesés régmúltat a modern technológiával. A kollekció színében a piros, a rózsaszín és az arany legnőiesebb árnyalatai domináltak, miközben fel-felbukkantak a hímzett részletek, a játékos fazonok, kislányos masnik és csipkék, sosem látott egyediséget adva a ruháknak és a kiegészítőknek. Minden darab egyedi karakterrel büszkélkedhet, a kollekció kiemelkedő darabjai pedig együtt teremtettek egy olyan látványvilágot, amely egyszerre nőies és romantikus, ugyanakkor kortárs és modern. Pont, mint egy kis oázis a rohanó világban.

Zoób Kati végtelenül nőies kollekciójában főszerephez jutott a nőiesség és a kreativitás
Fotó: Gáll Regina / Bors

Ha rajongsz a divatért, ezt a videót is látnod kell:

