Ha ezt viseled az őszi esküvőn, tuti, hogy minden szem rád szegeződik majd

A 40 felettieknek különösen jól jön pár bevált tipp, mert ugye az elegancia nem azt jelenti, hogy a nagymama gardróbját kell elővenni. Sőt, van pár izgalmas, trendi darab, ami segít feldobni a megjelenést, így még az időjárás sem akadályoz abban, hogy a maximumot hozd ki magadból egy őszi esküvőn is!
Az ősz a színek és textúrák évszaka. Gondolj csak bele: a természet már nem a harsány nyári virágokkal, hanem a mélyebb, melegebb tónusokkal kápráztat el. Ez az esküvői ruhaválasztásnál is fontos, hiszen egy bordó, barna vagy akár mélylila ruha sokkal hangulatosabb, mint egy nyári pasztell.
A legnagyobb kihívás egy őszi esküvő esetében viszont a rétegezés: nem elég szépnek lenni, fontos, hogy ne fázzunk meg. Ilyenkor a finom gyapjú, a selymes szatén vagy egy mutatós midi ruha megoldás lehet. Ha pedig hülni kezd az idő, jöhet rá egy elegáns boleró vagy akár egy stílusos kabátka.
Az idei őszi trendekben a textúrák játéka és az aszimmetrikus megoldások dominálnak. Például egy kellemes tapintású szatén midi ruha, ami kicsit elnyújtott szabásban, aszimmetrikus drapírozással van ellátva, már önmagában is egy jó választás. Az ilyen darabok tökéletesen ötvözik a csillogást, és a hétköznapi komfortot.
Nem kell elfeledkezni a gyapjúról sem! Egy gyapjúból vagy gyapjúkeverékből készült halter nyakú ruha praktikus, hiszen este sem kell fázni, ráadásul az anyag minősége mindig elegáns hatást kelt. A hosszabb, midi vagy akár maxi fazon pedig gondoskodik arról, hogy ne kelljen a hideg széllel viaskodni.
Az ősz az arany, a mélyvörös, a mustársárga és a bordó színek időszaka. Ezek a tónusok nemcsak trendik, hanem igazán melegséget sugároznak. Érdemes elkerülni a túl világos, nyári pasztelleket, mert azok ebben a szezonban inkább idegennek tűnnek.
Ha valaki egy kis csillogást szeretne, akkor bátran válogathat a fémes árnyalatokból vagy a finoman mintázott anyagokból. Egy szatén vagy selyemruha például remek választás lehet, amihez egy visszafogott, de mutatós kiegészítő párosul.
Nem kell feltétlenül a ruhával sokat bíbelődni, elég egy-egy apró, de jól megválasztott részlet. Ilyen lehet például egy finoman fodrozott sál, egy egyedi csipkerészlet, vagy egy elegáns nyak körüli díszítés. Ezek mind-mind különlegessé teszik a szettet, miközben praktikusan melegen tartanak.
Ősz végi esküvőn nem mindig elég a nyitott szandál. Zárt orrú, de elegáns cipő vagy akár egy csinos bokacsizma lehet a megoldás. Így nemcsak jól nézel ki, de kényelmesen is tudsz majd táncolni.
Szóval, ha ősszel készülsz esküvőre vendégként, nem kell aggódni! Egy kis odafigyeléssel, néhány jól megválasztott ruhadarabbal és kiegészítővel könnyedén megtalálod azt az öltözéket, ami egyszerre elegáns, stílusos és praktikus, ami mindenkinek fel fog tűnni!
