A 40 felettieknek különösen jól jön pár bevált tipp, mert ugye az elegancia nem azt jelenti, hogy a nagymama gardróbját kell elővenni. Sőt, van pár izgalmas, trendi darab, ami segít feldobni a megjelenést, így még az időjárás sem akadályoz abban, hogy a maximumot hozd ki magadból egy őszi esküvőn is!

Ha ezt viseled az őszi esküvőn, tuti, hogy minden szem rád szegeződik majd

Fotó: Creative Lab / Shutterstock

Miért különleges az őszi esküvői vendégruha?

Az ősz a színek és textúrák évszaka. Gondolj csak bele: a természet már nem a harsány nyári virágokkal, hanem a mélyebb, melegebb tónusokkal kápráztat el. Ez az esküvői ruhaválasztásnál is fontos, hiszen egy bordó, barna vagy akár mélylila ruha sokkal hangulatosabb, mint egy nyári pasztell.

A legnagyobb kihívás egy őszi esküvő esetében viszont a rétegezés: nem elég szépnek lenni, fontos, hogy ne fázzunk meg. Ilyenkor a finom gyapjú, a selymes szatén vagy egy mutatós midi ruha megoldás lehet. Ha pedig hülni kezd az idő, jöhet rá egy elegáns boleró vagy akár egy stílusos kabátka.

Egyedi, de kényelmes – őszi esküvői ruhák, amikben jól érzed magad

Az idei őszi trendekben a textúrák játéka és az aszimmetrikus megoldások dominálnak. Például egy kellemes tapintású szatén midi ruha, ami kicsit elnyújtott szabásban, aszimmetrikus drapírozással van ellátva, már önmagában is egy jó választás. Az ilyen darabok tökéletesen ötvözik a csillogást, és a hétköznapi komfortot.

Nem kell elfeledkezni a gyapjúról sem! Egy gyapjúból vagy gyapjúkeverékből készült halter nyakú ruha praktikus, hiszen este sem kell fázni, ráadásul az anyag minősége mindig elegáns hatást kelt. A hosszabb, midi vagy akár maxi fazon pedig gondoskodik arról, hogy ne kelljen a hideg széllel viaskodni.

A mélyvörös szín az egyik legdögösebb választás egy őszi esküvőre

Fotó: Andrey Arkusha / Shutterstock

Színek, amikkel biztos nem lősz mellé ősszel

Az ősz az arany, a mélyvörös, a mustársárga és a bordó színek időszaka. Ezek a tónusok nemcsak trendik, hanem igazán melegséget sugároznak. Érdemes elkerülni a túl világos, nyári pasztelleket, mert azok ebben a szezonban inkább idegennek tűnnek.

Ha valaki egy kis csillogást szeretne, akkor bátran válogathat a fémes árnyalatokból vagy a finoman mintázott anyagokból. Egy szatén vagy selyemruha például remek választás lehet, amihez egy visszafogott, de mutatós kiegészítő párosul.