Ruhák az első meleg napokra – mely modelleket érdemes beszerezni? (x)

A tavasz és a közelgő nyár időszakában általában a ruhák kerülnek a divat középpontjába, nem véletlenül, hiszen praktikusak, nőiesek és gyorsan felkaphatók egy rohanós reggelen. Ráadásul rengeteg stílus és szabás csíphető el, így tényleg nem túlzás azt állítani, hogy mindenki megtalálhatja a saját alakjához és ízléséhez passzoló darabot.

Fotó: answear.hu

Mely szempontokat érdemes mérlegre tenned a ruha kiválasztásakor?

Az első, és egyébként a legfontosabb lépés annak a meghatározása, hogy milyen alkalmakra hordanád a kiszemelt ruhakölteményt: ha inkább hétköznapra, munkába szeretnél egy kényelmes, mégis csinos modellt, ami hűséges társaddá válhat még a legszürkébb hétfőkön is, jól jöhet egy letisztult, egyszínű fazon. Ha viszont bulizni vagy randizni készülsz, akkor bátrabban választhatsz merészebb mintákat és élénk színeket. A lényeg, hogy jól érezd magad egyrészt a saját bőrödben, másrészt a kiválasztott ruhában. Az is roppantul lényeges, hogy a modell ne korlátozzon a mozgásban, mert azért Hamupipőke-esésekre valójában senki sem vágyik igazán. Pláne, ha se üvegcipellő, se herceg. A női ruhák között tehát érdemes kicsit körültekintően válogatni, nehogy olyan darabot szerezz be, ami csak a szekrény mélyén pihen majd várva azt a szép napot, ami nem jön el soha. Ne aggódj, mindannyian jártunk már így, szerettünk bele fellángolás szerűen egy olyan ruhába, amit aztán soha, de soha többet nem vettünk fel. Megesik! De ha tudod nem árt, ha ezt a zsákutcát élből kikerülöd.

Fotó: answear.hu

Hogyan turbózhatod fel a szetteket?

Bármilyen ruhát is választasz, a kiegészítők, a cipő és a felsőruházat (például egy kardigán vagy egy könnyű blézer) is meghatározhatja, mennyire válik hétköznapivá vagy éppen alkalmivá a fellépésed. Egy virágmintás, laza szabású ruhát könnyedén hétköznapivá varázsolhatsz egy pár sportcipővel vagy szandállal, míg magassarkúval és elegáns táskával inkább alkalmi irányba tolhatod az outfit egészét. Ha szeretnél még több variációt, a női szoknyák is praktikus, meg persze szemre való kiegészítőivé válhatnak a ruhatáradnak, hiszen a különböző hosszúságok és fazonok egyaránt alkalmazkodhatnak a hangulatodhoz és az időjáráshoz is.