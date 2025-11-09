Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ez a diétás módszer rengeteget árthat neked – Valószínűleg már te is próbáltad vagy gondolkoztál rajta

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 17:45
Bár első ránézésre természetes, tisztító és egészséges, sőt valóságos megváltásként hirdetik. Az ígéretek szerint segít méregteleníteni, hidratálni, hozzájárul a diétás célokhoz, ráadásul még az emésztőrendszert is kíméli. A szakértők azonban most óva intenek tőle.
Biztosan te is kacérkodtál már a gondolattal vagy talán ki is próbáltad a gyümölcslé- tisztítókúrát, amit rengetegen reklámoznak a médiában vidám mosollyal az arcukon és egy színes smoothie-val a kezükben. Azt mondják energikusabbak lettek, sőt még diétás céljaikhoz is közelebb kerültek. De vajon valóban annyira hatékony és egészséges, mint állítják? Egy új kutatás szerint egyáltalán nem.

 A szakértők azonban óva intenek ettől a diétás eljárástól! 
Mi is egyáltalán az a gyümölcslé-böjt, amit diétás módszerként is emlegetnek?

A léböjtkúra egy természetes méregtelenítési módszer, ami annyit jelent, hogy bizonyos ideig csak folyadékot juttathatunk a szervezetünkbe. Több fajtája is létezik, mint a gyümölcs- és zöldségleves, amelyekkel biztosítani tudjuk a megfelelő tápanyagbevitelt. A léböjtkúra leggyakoribb célja a méregtelenítés, testsúlycsökkenés, immunrendszer erősítés, valamint az emésztőrendszer egészségének támogatása. Azonban egy új kutatás szerint a gyümölcsleves tisztítókúrák káros hatással vannak a bélrendszerre és gyulladást okozhatnak.

Ezt állapították meg a szakértők – az eredmények valóban aggasztóak

A Nutrients folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerint a háromnapos gyümölcslé-kúrát tartó résztvevőknél nőtt a "rossz baktériumok" száma mind a szájüregi, mind pedig a bélmikrobiomukban, amely összefüggésben áll a szervezet gyulladásával, a bélnyálkahártya-problémákkal, valamint a kognitív hanyatlással.

A bélmikrobiom egy olyan összetett ökoszisztéma, ami “jó” és “rossz” baktériumokat is tartalmaz, míg az előbbi hozzájárul a megfelelő emésztéshez és az erős immunrendszerhez, az utóbbi krónikus betegségeket és gyomor-bélrendszeri problémákat idézhet elő. Bár a kutatók nem fedeztek fel komolyabb változást a bélmikrobiomban, mégis a “rossz” baktériumok növekedését észlelték.

Amikor gyümölcsleveket facsarunk ahelyett, hogy egészben fogyasztanánk a gyümölcsöt, akkor a rostok nagy részét kiiktatjuk

 – maygarázta Dr. Roshini Rajapaksa gasztroenterológus a Womnes’s Health-nek és hozzátette, mivel így nincs megbízható rostforrás, ez a kúra már rövid távon is negatívan hat a szájüreg és bélrendszer egészségére.

Szörnyű következménye lehet a gyulladást okozó baktériumok magas szintjének

Ha a gyulladást okozó baktériumok szintje tartósan magas marad, az olyan egészségügyi problémákat okozhat, mint a szívbetegség, az autoimmun betegségek és hangulatingadozások.

Emellett a szájüregi mikrobiom hozzájárul az étel lebontásához, a gyümölcslevek pedig felboríthatják ezt a mikrobiális egyensúlyt. Fogyasztásuk ugyanis növelheti azokat a kórokozókat, amelyek fogszuvasodást okozhatnak, illetve szisztémás gyulladást válthatnak ki.

Az alábbi videóban egy orvos fedi fel a gyümölcslevek és a gyümölcsleves tisztítókúrák veszélyeit:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
