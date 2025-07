Buborékos csoda? Ezért segíthet a szénsavas víz a fogyásban!

Te a szénsavas vagy a mentes vizet szereted jobban? Gondoltad volna, hogy a szénsavas víz nemcsak frissít, de még a fogyást is támogathatja? Igen, jól olvastad, mivel a buborékok zsírégető üzemmódba kapcsolhatják a tested!

A szénsavas víz fogyasztása jelentősen hozzájárul a fogyás sikerességéhez / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szénsavas víz, mint csodaital?

A BMJ Nutrition, Prevention and Health című szaklapban megjelent tanulmány szerint a szénsavas víz fokozza a glükózfelvételt és serkenti a vörösvértestek anyagcseréjét, ami bizony segíthet ledobni a felesleget. Dr. Akira Takahashi, a japán Tesseikai Idegsebészeti Kórház vezetője szerint a buborékos víz már régóta a diétázók titkos fegyvere, hiszen teltségérzetet ad, így kevesebb étel csúszik le a tányérról.

Robin DeCicco, okleveles holisztikus táplálkozási szakértő is megerősíti, hogy a szénsavas víz önmagában nem csodafegyver. A tartós fogyáshoz mozgás, egészséges étrend és életmódváltás is kell. Sőt, túlzásba vinni sem ajánlott, mert puffadás, gázképződés, sőt, akár reflux is lehet a vége - olvasható a Mindmegette.hu oldalán. Összességében tehát, ha fogyni szeretnél, a bubis víz lehet a barátod. A kulcs továbbra is a kitartás és az életmódváltás.