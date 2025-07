Zsírégetés vízzel? Döbbenetesen egyszerű és olcsó módszer a fogyásra

Az egészséges életmód követőinek teljesen alap, hogy sok vizet kell inni, ha testünk hidratáltságát fent akarjuk tartani. A Harvard Egyetem tudósa szerint azonban a fogyásban is sokat segít, de csak akkor, ha egy bizonyos hőmérséklet alatt van a víz.

A víz csak hidegen fogyaszt.

Fotó: Chones

Kétféle zsír és a víz hőmérséklete

Alapból kétféle zsírt különböztetünk meg a szervezetünkben a Harvard kutatóorvosa szerint: az úgynevezett fehér zsírt és barna zsírt. A barna zsír a "jó zsír", amely a test hőháztartásáért felelős, illetve segít kiiktatni a fehér zsírt, amely a súlyfeleslegért felel. De hogy jön a képbe az elfogyasztott víz hőmérséklete? Minél hidegebben fogyasztjuk a vizet, annál több energiával kell azt testhőmérsékletre emelnie a barna zsírnak.

Beindul a barna zsír termelődése a gyomorba jutott hideg víznek köszönhetően, emiatt pedig a fehér zsír száma csökkenni fog.

Érdemes más forrásból is táplálni a barna zsír termelődését, például vörös szőlő, tojás, étcsoki, oliva, brokkoli, és magvak fogyasztásával is - írja a Life.hu.

Nem csak a hideg víz hasznos

A szakértő hozzátette: a gyors anyagcsere fenntartásához érdemes a kávéból vagy teából kihagyni a tejtermékeket. Ennek az az egyszerű oka van, hogy a tej felszívja a kávéban és teában található hasznos bioaktív anyagokat, így nem tudnak hasznosulni a szervezetünkben. Emellett a tejtermékek tele van telített zsírokkal, amelyek egyértelműen hizlalnak.

Érdemes kerülni a feldolgozott élelmiszereket, és megfontolni a növényi alapú étrendet. Az étkezés módja sem mindegy, lassan, jól megrágva fogyasszuk ételeinket, és soha ne együk tele magunkat, hogy a gyomrunk fel tudja dolgozni a táplálékot. Persze csupán a hideg víztől nem kezdenek majd olvadni rólunk a kilók. Mozogni is kell, ahhoz, hogy karcsúbbak, fittebbek és egészségesebbek legyünk.

A hideg víz veszélyei

Sok influenszer próbálta riogatni közönségét a hideg víz veszélyeivel, de ezeket az állításokat eddig semmilyen kutatás nem bizonyította. Csupán egy tanulmány állítja, hogy a migrénben szenvedőknél előidézhetik a görcsös fájdalmakat, más probléma nincs vele.