5 nyári frissítő, alkoholos ital, rendkívül magas kalóriatartalommal: jobb ha kerülöd őket!

Nincs is jobb nyáron a baráti összejöveteleken, vagy egy nehéz nap után a munkában inni egy hideg alkoholos italt, koktélt. Habár finomak és könnyen ellazítanak, veszélyesek is hatalmas cukortartalmuk miatt. Diétázás, fogyokúra esetén tehát érdemes meggondolni, mit is iszik az ember, ha egy könnyed alkoholra vágyik a nyári melegben. Egy táplálkozási tanácsadó, Georgia Chilton épp ezért most összegyűjtötte az az 5 italt, amit mindenképp kerülni kell ilyen esetben azok hatalmas kalóriatartalma miatt.

1. Sör:

Sokak, legfőképp férfiak kedvence. Egy korsó azonban 200-300 kalóriát tartalmaz. Épp ezért ha jelenleg azon dolgozol, hogy megszabadulj egy-két kilótól érdemesebb más alternatívát választani. Valami olyat, aminek nem olyan magas az alkoholtartalma. Az ördög ugyanis leginkább itt bújik meg.

2. Egy klasszikus koktél: a pina colada.

Nos, ez a finomság 300-400 kalóriánál indul, hiszen alapanyagai is alapjában véve "károsak, zsírosak". Kókuszlikőr, anananászlé. Mindkettőnek hatalmas a cukortartalma, a hozzávaló tejszín pedig rendkívüli zsírtartalommal rendelkezik. Ha azonban ez a kedvenced, nem kell lemondanod róla, csupán kicsit módosíts rajta. A rumhoz kókuszlikőr helyett kókuszvizet adj és csak egy löttyintés ananászlevet. Így a koktél legalább hidratál is valamilyen szinten, és kalóriatartalma is megáll kb. 150-nél.

3. Ismét egy kevert ital, a daiquiri.

Ez a koktél leginkább a nagyon meleg napokon esik jól fagyott tartalma miatt, nem is sejtve, 200-300 kalóriát rejt a jeges finomság. Mixelt alapanyagainak ugyanis nagy a cukortartalma és ehhez még hozzáadott cukor is kerül a végén.

4. Long Island Ice Tea koktél:

Azok kedvence, akik gyorsan szeretnék jól érezni magukat. 5 fajta alkohol és cola. Töménytelen cukormennyiség, hatalmas kalóriatartalom. Épp ezek miatt az ital elfogyasztását követően hamar energikus és pörgős, élénk leszel, utána pedig a kiürülési fázisban éhes, és fáradtabb, mint előtte.

5. Espresso Martini:

Kalóriatartalma nem olyan magam, mint az előbbi négy darabé, ez a finomság nagyjából 200 kcal körül megáll. Itt a legnagyobb gondot a kávé és az alkohol keveréke adja. A koffein ugyanis stimuláló szer, az alkohol pedig depresszáns. Ennek köszönhetően akár csak egy ilyen koktél is szedált állapotot, szédült érzetet okozhat - írja a Mirror.