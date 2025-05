Elképesztő, mi történt a Nemzeti Múzeumban a Kincsvadászok sztárja miatt - Galéria

Fertőszögi Péter neve nemcsak azoknak lehet ismerős, akik nagy rajongói a TV2-n látható Kincsvadászok című műsornak, a műtárgykereskedő ugyanis a BÁV aukciósház művészeti igazgatója.

Fertőszögi Péter, a Kincsvadászok kereskedője bevezette a gyerekeket ebbe a különös világba (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

Nem mellesleg háromgyermekes édesapa, és bár az ő lurkói már felnőttek, Fertőszögi számára mindig is fontos volt a gyermekek öröme.

Talán ezért is szervezett gyereknap alkalmából egy igazi kincsvadászatot a legkisebbek számára! A gyerekeknek szóló izgalmas aukción ékszerek, porcelán figurák és sok apró különlegesség várt új gazdára. A játékos licitáláson a Bors is részt vett, és bár mi nem szálltunk be a licitháborúba, a gyerekek valóban megtapasztalhatták az árverések különös, semmihez sem hasonlítható világát.

Kincsvadászok: a gyerekeket lenyűgözte az árverések világa (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott eseményen természetesen nem az volt a lényeg, hogy minél magasabb összegért keljenek el a kikiáltási tárgyak. Sokkal inkább a hangulaté volt a főszerep!

Csodát tett a Kincsvadászok kereskedője

A TV2 műtárgy-kereskedő show-jának rajongói biztosan emlékeznek még arra a felújított, rokokó ülőgarnitúrára, amit a tulajdonosa végül csalódottan hazavitt, hiszen nem kapta meg érte azt az álomárat, ami fontos célt szolgálna az életükben. Nos, a gyönyörű bútor végül mégis új gazdára talált a Kincsvadászok kereskedőjének segítségével.

A Kincsvadászok szakértői már a műsor felvételén egyetértettek abban, hogy az általuk kínált legmagasabb összeg nem tudná fedezni még azt a költséget sem, amit tulajdonosa a felújítására költött. Különösen azután szomorodtak el, hogy megismerték a tulajdonos szándékát. Az eladó ugyanis a meseszép bútor árából szerette volna akadálymentesíteni a lakását, hogy beteg gyermeke számára élhetőbbé varázsolja. Fertőszögi Péter a sikertelen licitharc után ígéretet tett arra, hogy a BÁV egy közelgő aukcióján megpróbálja méltó áron értékesíteni az egy kanapéból és két székből álló garnitúrát.

Nos, ez így is történt, a garnitúrát eladták, a befolyt összeg egészét át is adják az eladónak, aki így elvégezheti a felújítást. A Kincsvadászok kereskedőjének posztja alá pedig özönlenek a méltató és köszönetnyilvánító kommentek.