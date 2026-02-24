"Öröm volt nézni" - mindenki a téli olimpia dögös riporternőjéről beszél

Jackie Redmond ellopta a show-t az idei ötkarikás játékokon. A szuperszexi riporternő gyerekkora óta megszállottja a téli sportoknak – különösen a jégkorongnak. Nem is volt kérdés, hogy ott a helye a 2026-os téli olimpián, ahol a helyszínről követte az eseményeket – és közben minden tekintetet magára vont.
A gyönyörű riporter 1987. április 12-én született Kanadában, ahol fiatalon maga is jégkorongozott. A korcsolyát azonban hamar mikrofonra cserélte – és utólag kijelenthetjük, remek döntést hozott. Pályafutását a sportmédia világában kezdte: dolgozott a Sportsnet és az NHL Network csatornáknál, ahol főként jégkorong-műsorokat vezetett és interjúkat készített. Az évek során a sportág egyik legismertebb riporternőjévé vált.
Ma már egyszerre több fronton is bizonyít: a TNT Sports kiemelt riportere, emellett szerződésben áll a WWE-vel (pankráció) is. Saját tartalmakat is gyárt, például a „The Jackie Redmond Show” című műsort az NHL (észak-amerikai profi jégkorong-liga) hivatalos YouTube-csatornáján.
Legutóbbi fotója alatt percről percre gyűlnek az elismerő hozzászólások: a kommentelők nemcsak szépségét méltatják, hanem felkészültségét és tehetségét is kiemelik, sokan pedig őt tartják az idei olimpia ledögösebb riporterének.
Igazi profi – öröm volt nézni és hallgatni is
- írta az egyik rajongó.
A legjobb a szakmában, kétség sem fér hozzá
- fűzte hozzá egy másik követője.
Egyszerűen elképesztően gyönyörű vagy!
- mondta egy harmadik kommentelő.
Mintha egy magazin címlapjáról léptél volna le
- szólt hozzá egy újabb rajongója.
