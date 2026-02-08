Szuperszexi bikiniben hódít a téli olimpia ledögösebb versenyzője

Február 6-án este a hivatalos megnyitóünnepséggel kezdetét vette Olaszországban a téli olimpia. A világverseny egyik legnagyobb sztárja nem más, mint a freestyle sí olimpiai bajnoka, a rendkívül népszerű Eileen Gu. A gyönyörű síelőnő szó szerint meghódított már a világot, most pedig bikinben csavarta el a férfiak fejét.
Gu már fiatalon kiemelkedett a freestyle sí mezőnyéből. A 2020-as Téli Ifjúsági Olimpián több érmet nyert, majd 2021-ben első X Games-versenyén két aranyat (slopestyle, superpipe) és egy bronzot (big air) szerzett, ami történelmi debütálás volt. Ugyanebben a szezonban a világbajnokságon is két aranyérmet nyert. Az igazi áttörést a 2022-es pekingi téli olimpia hozta meg. 18 évesen big airben olimpiai bajnok lett egy addig versenyen még nem látott trükkel, slopestyle-ban ezüstöt, halfpipe-ban pedig újabb aranyat szerzett. Ezzel ő lett az első freestyle síző, aki egy olimpián három érmet nyert, és Kínát is felhelyezte a sportág világtérképére.
Amikor éppen nem történelmet ír, a tengerparton pihen, és bikinis fotókat oszt meg. A közösségi médiában is aktív, ahol már több mint 2 millió követője van. Ha pedig felhagy a versenyzéssel, a modell karrier tárt karokkal várja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.