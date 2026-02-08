Szuperszexi bikiniben hódít a téli olimpia ledögösebb versenyzője

Február 6-án este a hivatalos megnyitóünnepséggel kezdetét vette Olaszországban a téli olimpia. A világverseny egyik legnagyobb sztárja nem más, mint a freestyle sí olimpiai bajnoka, a rendkívül népszerű Eileen Gu. A gyönyörű síelőnő szó szerint meghódított már a világot, most pedig bikinben csavarta el a férfiak fejét.

Eileen Gu szexi bikiniben hódítja meg a világot Fotó: Lintao Zhang

Eileen Gu apró bikiniben is csodálatos

Gu már fiatalon kiemelkedett a freestyle sí mezőnyéből. A 2020-as Téli Ifjúsági Olimpián több érmet nyert, majd 2021-ben első X Games-versenyén két aranyat (slopestyle, superpipe) és egy bronzot (big air) szerzett, ami történelmi debütálás volt. Ugyanebben a szezonban a világbajnokságon is két aranyérmet nyert. Az igazi áttörést a 2022-es pekingi téli olimpia hozta meg. 18 évesen big airben olimpiai bajnok lett egy addig versenyen még nem látott trükkel, slopestyle-ban ezüstöt, halfpipe-ban pedig újabb aranyat szerzett. Ezzel ő lett az első freestyle síző, aki egy olimpián három érmet nyert, és Kínát is felhelyezte a sportág világtérképére.

Amikor éppen nem történelmet ír, a tengerparton pihen, és bikinis fotókat oszt meg. A közösségi médiában is aktív, ahol már több mint 2 millió követője van. Ha pedig felhagy a versenyzéssel, a modell karrier tárt karokkal várja.