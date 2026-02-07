Meztelen fotók készültek a téli olimpia egyik legszebb síugrójáról

A türingiai sportolónő, Juliane Seyfarth büszke lehet, hiszen a harmadik téli olimpiáján vesz részt. Esélyei nem is rosszak, hiszen 2019-ben két vb-aranyérmet szerzett. Optimizmusa érthető az olaszországi kissánc-ugró viadal előtt, s persze nagysáncon is indul.

Juliane Seyfarth szép eredményre számít a téli olimpián Fotó: Sandra Volk/NordicFocus

Juliane Seyfarth a Playboyban is feltűnt

A 35 éves hölgy sportbéli sikerei mellett más ok miatt is népszerű. A német Playboy 2021 márciusi számában megmutatta meztelen bájait, továbbá a február 22-ig tartó milánói-cortinai játékokra kiadott 'A 30 legszebb olimpiai sztár' című különkiadás borítóján szerepel. A szokásos Instagram-fiókja főként sportfotókat tartalmaz, amellett egy másikat is üzemeltet Nayeli Rose név alatt. Utóbbin sokkal huncutabb felvételek láthatók.

A két fiókot elkülönítettem, és kitaláltam egy művésznevet. Az emberek a sportban Juliane-ként ismernek, de amit a másikon kínálok, az megérdemel egy külön kis platformot

- nyilatkozta a Bildnek.

A Nayeli Rose amúgy a BestFans-en is látható.

Seyfarth hangsúlyozta, meztelenkedésének semmi köze a sporthoz, ő azt művészetének tartja, és igaza is lehet, hiszen a Nayeli Rose 58 500 követővel bír. Különösen a női rajongói kedvelik a síugrót.

A nők hajlamosak a képek mögött rejlő művészetet felfedezni, azaz nem csak a testet. Sok nő azt mondja, nagyon inspirálónak talál, és megkérdezik, fotózkodnék-e közösen velük? Sokkal kellemesebb tőlük bókokat kapni

– vallotta be Seyfarth, aki persze figyelmen kívül hagyja a férfiaktól érkező szexista üzeneteket.