Mindenki láthatta, nyílt utcán villantott hatalmasat Emily Ratajkowski - Fotó

Emily Ratajkowski mindig is híres volt bevállalós stílusáról. A dögös szupermodell gyakran pózol félmeztelenül, sőt olykor teljesen meztelenül is lefotózza magát, majd a képeket a közösségi-oldalain osztja meg. A szexi anyuka Instagram-oldalára szinte naponta kerülnek fel friss, erotikus fotók, amelyekért a rajongók szó szerint odáig vannak.

Emily Ratajkowski bikiniben sétálgatott a nyílt utcán Fotó: Gilbert Flores

Emily Ratajkowski oldalcicit villantott az utcán

Az angol-amerikai modell mára megkerülhetetlen alakjává vált a divatvilágnak, hiszen az évek során szinte az összes nagy márkával és neves tervezővel dolgozott együtt. Nem véletlen, hogy két kézzel kapkodnak utána – szépsége legendás, és a világ legszebb nőiről szóló online szavazásokon rendszerint a dobogó legfelső fokán végez. Nem is csoda, hiszen minden nap, merészebbnél merészebb képeket oszt meg magáról.