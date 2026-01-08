Mindenki láthatta, nyílt utcán villantott hatalmasat Emily Ratajkowski - Fotó

Emily Ratajkowski mindig is híres volt bevállalós stílusáról. A dögös szupermodell gyakran pózol félmeztelenül, sőt olykor teljesen meztelenül is lefotózza magát, majd a képeket a közösségi-oldalain osztja meg. A szexi anyuka Instagram-oldalára szinte naponta kerülnek fel friss, erotikus fotók, amelyekért a rajongók szó szerint odáig vannak.
Az angol-amerikai modell mára megkerülhetetlen alakjává vált a divatvilágnak, hiszen az évek során szinte az összes nagy márkával és neves tervezővel dolgozott együtt. Nem véletlen, hogy két kézzel kapkodnak utána – szépsége legendás, és a világ legszebb nőiről szóló online szavazásokon rendszerint a dobogó legfelső fokán végez. Nem is csoda, hiszen minden nap, merészebbnél merészebb képeket oszt meg magáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.