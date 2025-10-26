Emily Ratajkowski levetkőzött végre, melltartó nélkül fotózták a topmodellt

A képaláírás szerint egy kastélyben készültek Emily Ratajkowski legújabb, merész fotói. A csinos modell lenge öltözetben köszöntötte rajongóit a közösségi oldalán.
Az instagramon közel 30 millió követő látta, amint Emily a fürdőszobában megszabadult a melltartójától, majd félmeztelenül, vagy vékony pólóban mászkál a kastélyban. Sőt, bekukkanthatunk a modell hálószobájába is.
