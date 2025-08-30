Különváltak, elszakították egymástól a sportvilág sztárpárját

New Yorkban eddig szinte minden Emma Raducanu és Carlos Alcaraz körül forgott, hiszen mindketten esélyesként vágtak neki az amerikai nyílt teniszbajnokságnak. A rajongóknak azonban hamar szembe kellett nézniük a valóság rideg oldalával: a britek első számú női teniszezője váratlanul korán búcsúzott a US Open egyes küzdelmeitől.
Raducanu ezúttal nem tudta felvenni a versenyt Elena Rybakinával, aki ellen rendkívül simán, két játszmában (6–1, 6–2) szenvedett vereséget. A korai kiesés azt jelenti, hogy Raducanu elhagyja New Yorkot, és kénytelen maga mögött hagyni a spanyol teniszcsillagot is, hiszen Alcaraz továbbra is harcban áll a Grand Slam-trófeáért. Ők ketten vegyespárosban együtt játszottak, de az első mérkőzésüket azonnal elbuktak. Közben Raducanu nyilvánosan megdicsérte Alcaraz új frizuráját, újabb találgatások hullámait indítva el a kettejük közötti kapcsolat természetéről.
A két teniszcsillagot a nyár során számtalanszor lencsevégre kapták egymás társaságában, és a US Open vegyespárosában is együtt léptek pályára, ahol nemcsak a játékban, hanem a pillantásaikban és néhány ölelésben is feltűnt az összhang. Bár a játékosok továbbra is kerülik a romantikus kapcsolatra vonatkozó kérdéseket, a rajongók minden apró jelből szerelemre következtetnek és a közös Instagram-posztok csak tovább táplálják a spekulációkat.
A vereség után Raducanut arról kérdezték, vajon a riválisok különösen motiváltak-e, amikor ellene lépnek pályára. Válasza így hangzott:
Igen, nagyon is. Szerintem amikor a legjobbak ellen játszom, akkor mindig meg akarják mutatni, hogy jobbak nálam, és a megszokottnál magasabb szintre kapcsolnak.
– idézi a teniszezőt a Daily Mail.
Bár jelenleg csak a világranglista 36. helyén áll, Raducanu népszerűsége vetekszik a sportág legnagyobb neveiével. Sokan úgy vélik, hogy megjegyzése arra utal, szerinte a nála előkelőbben rangsorolt játékosok nem nézik jó szemmel a hírnevét, és emiatt különösen motiváltak ellene.
Egyes rajongók is kiakadtak a brit megszólalása után:
"Csak játssz egy másik felesleges show meccset Alcarazzal és máris mindenki elfelejti ezt a vereséget" – írta az egyik dühös kommentelő.
"Nem olyan jó, mint amilyennek hiszi magát" – mondta egy másik.
Ezekből egyértelműen leszűrhető, hogy nincs minden teniszrajongó Raducanu és Alcaraz pártján, és ezúttal a sors is elválasztotta őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.