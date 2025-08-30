Különváltak, elszakították egymástól a sportvilág sztárpárját

New Yorkban eddig szinte minden Emma Raducanu és Carlos Alcaraz körül forgott, hiszen mindketten esélyesként vágtak neki az amerikai nyílt teniszbajnokságnak. A rajongóknak azonban hamar szembe kellett nézniük a valóság rideg oldalával: a britek első számú női teniszezője váratlanul korán búcsúzott a US Open egyes küzdelmeitől.

Külön utakon halad tovább Carlos Alcaraz és Emma Raducanu Fotó: Dave Benett

Carlos Alcaraz párja nélkül folytatja a viadalt

Raducanu ezúttal nem tudta felvenni a versenyt Elena Rybakinával, aki ellen rendkívül simán, két játszmában (6–1, 6–2) szenvedett vereséget. A korai kiesés azt jelenti, hogy Raducanu elhagyja New Yorkot, és kénytelen maga mögött hagyni a spanyol teniszcsillagot is, hiszen Alcaraz továbbra is harcban áll a Grand Slam-trófeáért. Ők ketten vegyespárosban együtt játszottak, de az első mérkőzésüket azonnal elbuktak. Közben Raducanu nyilvánosan megdicsérte Alcaraz új frizuráját, újabb találgatások hullámait indítva el a kettejük közötti kapcsolat természetéről.

A két teniszcsillagot a nyár során számtalanszor lencsevégre kapták egymás társaságában, és a US Open vegyespárosában is együtt léptek pályára, ahol nemcsak a játékban, hanem a pillantásaikban és néhány ölelésben is feltűnt az összhang. Bár a játékosok továbbra is kerülik a romantikus kapcsolatra vonatkozó kérdéseket, a rajongók minden apró jelből szerelemre következtetnek és a közös Instagram-posztok csak tovább táplálják a spekulációkat.

A vereség után Raducanut arról kérdezték, vajon a riválisok különösen motiváltak-e, amikor ellene lépnek pályára. Válasza így hangzott:

Igen, nagyon is. Szerintem amikor a legjobbak ellen játszom, akkor mindig meg akarják mutatni, hogy jobbak nálam, és a megszokottnál magasabb szintre kapcsolnak.

– idézi a teniszezőt a Daily Mail.

Bár jelenleg csak a világranglista 36. helyén áll, Raducanu népszerűsége vetekszik a sportág legnagyobb neveiével. Sokan úgy vélik, hogy megjegyzése arra utal, szerinte a nála előkelőbben rangsorolt játékosok nem nézik jó szemmel a hírnevét, és emiatt különösen motiváltak ellene.

Egyes rajongók is kiakadtak a brit megszólalása után: