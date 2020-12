Szakításuk ellenére együtt ünnepelnek Pásztor Annáék

Látszólag nem sokban különbözik Pásztor Anna idei karácsonya a tavalyitól, most is a sütés-főzésről, az együttlétről és persze a zenélésről szól majd minden. Pedig az eltelt évben minden megváltozott: Anna és a kedvese, Balázs, akivel harminc évet töltöttek együtt, különváltak.







Annának ez a karácsony ugyanúgy telik, mint az előző, pedig nagyon megváltozott az élete © Délmagyar

A szakításról a Dancig with the Stars című, nagy sikerű táncos műsor után értesült a nagyérdemű, bár Anna nem szeret a magánéletéről nyilatkozni, elárulta, hogy a kedvesével, Balázzsal nem alkotnak egy párt többé. Két gyermekük, a hétéves Benji és négyéves kishúga, Zoé a szakításból keveset érez, továbbra is közösen nevelik őket, a legnagyobb szeretetben. Így azt sem érzékelik, hogy más ez a karácsony, mint az eddigiek.







Tulajdonképpen semmiben nem tér el az idei ünnep a korábbiaktól. Idén is együtt leszünk az ünnepek alatt, ahogy eddig is – mondja Pásztor Anna. – A karácsonyi menet is körülbelül ugyanaz lesz, mint az elmúlt években: én feldíszítem a fát, aztán, amikor a nagy díszek fent vannak, a déditől örökölt, maroknyi apró díszt a gyerekek akaszthatják a fára.







Annának és Balázsnak az a legfontosabb, hogy a gyerekek, ne érezzék meg: szüleik különváltak © Instagram

Anna szeret főzni is, állítólag egész tehetséges a konyhában.

Bizony, a vörös húsokban és az őzgerincben erős vagyok! Idén hagymalekvárt készítek, amiben egymillió összetevő van, ehhez steaket eszünk majd – magyarázza az énekesnő.

– Együtt lesz a család a fa alatt. Karácsony első napján aztán elindulunk rokonokat látogatni, megyünk Ópusztaszerre és Dabasra is anyukámékhoz. 27-én pedig egy különleges feladat vár ránk: ahogy minden évben, így most is összejövünk a zenekarral, mindenki hozza otthonról a maradék kajákat, és egy jót zenélünk, amit élőben nézhetnek azok, akik magányosak vagy csak szeretik a zenénket. Idén Tóth Vera barátnőm faházikójára vigyázok, és úgy döntöttünk, Veránál lesz a buli, onnan jelentkezik be a zenekar élőben, és ott is alszunk mindannyian. Már na­gyon várom – teszi hozzá Anna, aki a napokban új klippel jelentkezik: táncospartnerével, Köcse Györggyel az Anna and the Barbies zenekar Nagyon hagyom című slágerre eltáncolták azt a táncot, amelyet a Dancing with the Stars döntőjében már nem mutathattak be.