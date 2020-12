Pásztor Anna nyertesnek érzi magát a Dancing with the Stars után

Sokan Pásztor Annát és partnerét, Köcse Györgyöt tartották a legesélyesebbnek a Dancing with the Stars döntőjében. Az Anna and the Barbies énekesnője köszöni a rajongók támogatását.

2020.12.13. 18:30 Bors





Sokan Pásztor Annát és partnerét, Köcse Györgyöt tartották a legesélyesebbnek a Dancing with the Stars döntőjében. Az Anna and the Barbies énekesnője köszöni a rajongók támogatását.