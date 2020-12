Sosem látott videó a kulisszák mögül: Ez lett volna Pásztor Annáék utolsó tánca – videó

A táncos vetélkedő harmadik helyezettjei nem mutathatták meg a produkciót.

Véget ért a Dancing with the Stars első évada. A műsortól nem csak a táncosok, de az egész stáb elbúcsúzott, többek között Singh Viki is, aki énekesnőként vett részt a produkcióban. A közösségi oldalára tett ki egy videót, amelyben énekel, méghozzá Pásztor Anna és Köcse György koreográfiájára, melyet nem láthattunk sajnos már az adásban.







