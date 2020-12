Gelencsér Timi hamarosan indul Dominikára: Három éve nincs klasszikus karácsonyom!

A szépségkirálynő még most is nehezen hiszi el, hogy partnerével megnyerték a Dancing with the Stars első évadát. Gelencsér Timinek nem sok ideje marad feldolgozni a hatalmas sikerélményt, nemsokára útnak indulnak az Exatlon 2021-es csapatával Dominikára.

2020.12.15. 12:15 Bors