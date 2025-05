Zoltán Erika őszintén vallott a kilók elleni küzdelméről: "sikerült leadnom húsz kilót"

Bármibe is vágott bele az élete során, azt véghez vitte. Ezért is volt már előre borítékolható a siker akkor, amikor Zoltán Erika rájött, hogy nem érzi jól magát a bőrében, és szeretné visszakapni a régi külsejét.

Zoltán Erika fogyása közben keményen harcolt - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Már egy éve tartom a súlyomat.”

Négy év alatt szép lassan sikerült leadnom húsz kilót a klimax befejezését kö­ve­tően.

„Nálam 2017-ben tombolt igazán a menopauza, akkor érezhető volt, hogy bármit is csináltam, semmire sem reagált a szervezetem: a kilók maradtak! Nagyon fegyelmezett vagyok és hiú is, mindenféle diétával próbálkoztam, de volt olyan, amit bár százszázalékosan betartottam, mégis híztam. Természetesen szakemberek segítségét is kértem, majd végül egy barátnőm tanácsára eljutottam dr. Bagi Gabriellához, aki spe­ciá­lis vércseppanalízis segítségével megállapította, hogy nincs semmiféle ételallergiám, és hogy ami történik, az alapvetően a bennem zajló hormonháború miatt van. Azt tanácsolta, hogy mellőzzem az étrendemből a tejtermékeket. Nem volt könnyű, de az egészségem érdekében megtettem, és rövid idő után lassan, de elindultak lefelé a kilók – mesélte Zoltán Erika fogyása történetét.” – kezdte Zoltán Erika a hot! magazinnak.

Zoltán Erika számára nagy segítség volt a családja az életmódváltásában

Teljesen megváltoztatta a mindennapjait az énekesnő, aki csak a pozitív életszemléletének köszönhette, hogy nem tört össze lelkileg. Megtanulta, hogy nem szabad foglalkozni a kommentekkel, és szerencsére a rajongói, a családja és a barátai is támogatták.

Zoltán Erika férje mindig felesége mellett áll - Fotó: archív / hot! magazin

„Olyan családom és férjem van, aki sosem piszkált, sőt még dicsért is, ami roppant jólesett a nehezebb időszakokban.”

Ezek után fantasztikus érzés volt, hogy a rég „eldobozolt” ruháim ismét illettek rám!

„Az étkezésemet teljesen átalakítottam, naponta háromszor-négyszer eszem nagyon kis adagokat, és ez nagyon jól működik az én esetemben. Évekig nem volt a barátom a mérleg, természetesen a súlyom miatt, de két éve áprilisban, amikor – a Londoni Magyar Klub meghívásának eleget téve – egy mérleget találtam a hotel fürdőszobájában, vettem a bátorságot, és ráálltam! Igazán megérte, nagyon boldog voltam, mert végre hatossal kezdődött a kilóim száma. Az azóta eltelt két év alatt a rendszeres edzésnek és az étrendnek köszönhetően már elértem a bűvös ötössel kezdődő számot! Mondanom sem kell, sokkal jobb hangulatban telt a koncert aznap este és azóta is” – emlékezett vissza Zoltán Erika.