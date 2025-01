Hihetetlen átalakulása után lett csalók célpontja a magyar énekesnő

– Való igaz, hogy lefogytam, 20 kilogrammtól szabadultam meg. Baromi jól érzem magam a bőrömben. A különböző közösségi médiás felületeknek köszönhetően viszont előkerültek azok az emberek, akik konkrétan úgy gondolják, hogy ők az igazságosztók. Úgy gondolom, egy épeszű ember ezekkel nem foglalkozik” – mondta nevetve Zoltán Erika, akinek az utóbbi időben a mesterséges intelligenciát használó csalókkal gyűlt meg a baja.

Nagyon sok mindent láttam és tapasztaltam, ami a mesterséges intelligenciának az abszolút pozitív hozománya és egy fantasztikus új fejezetet nyitott az emberiség életében. Igen ám, de a sok jó mellet, számos rossz dolog is megjelent az AI által. Többek közt a fogyásom is így lett az AI-kalózok „kincse”. A kezembe adták a termékeiket, olyan szövegeket tettek a képeim és a videóm mellé, hogy én ajánlom az ő termékeiket. Először úgy voltam vele, hogy nem adom a lovat az alá, ami nem igaz, nem foglalkoztam vele, aztán mikor megtettem a kötelező lépéseket, mindig eltűntek a hirdetések. Kicsit ilyen szélmalomharc ez, szó szerint

– fejtette ki az énekesnő, majd elárulta, hogy egy-egy tartalom olyan jól sikerült, hogy még az ismerőseit is megtévesztette.

Nem Zoltán Erika az egyetlen hazai híresség, akit felhasználtak a csaláshoz (Fotó: Hot magazin)

Hiába hívtam fel a figyelmet rá, hogy fokozottan nézzék, mire kattintanak és hogy nem adtam a nevem ehhez a kampányhoz, még mindig megesik az, hogy – ráadásul olyan embereknél is, akiket személyesen ismerek – megkérnek, hogy áruljam már el, hol lehet beszerezni a terméket.

Sok más kollégám is így járt, köztük Ábel Anitával, Hajdú Péterrel, Falusi Mariann-nal is beszéltem már erről a jelenségről. Úgy vélem, föl kellene hívni az emberek figyelmét arra, hogy ne dőljenek be mindennek és legalább arra vegyék a fáradtságot, ha már látnak egy ilyen posztot, menjenek fel az adott híresség közösségi felületeire, hogy megbizonyosodjanak róla, valóban az arcát adta-e a reklámhoz.