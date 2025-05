Igazi hajasbaba: Vajna Timi tündéri fotón mutatta meg, milyen sokat nőtt a kisfia

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszú éveken át küzdött azért, hogy édesanya lehessen, számos sikertelen lombikprogramon és vetélésen ment keresztül, mire nemrég végre teljesülhetett élete álma.

Fotó: Mediaworks Archív

Vajna Timi igazi celeb-atombombát dobott le február végén, amikor is a semmiből bejelentette, hogy megszületett a kisfia, aki szüleitől a Ben nevet kapta, majd rögtön azzal sokkolt tovább, hogy már a kistesó is úton van. Mielőtt beindultak volna a találgatások gyorsan el is árulta, hogy Bent egy béranyának köszönhetően tarthatja a karjaiban, kislánya pedig sok-sok év sikertelen próbálkozás után növekedhet most a szíve alatt.

Az üzletasszony azóta sem bír betelni imádott kisfiával, már több fotót és videót is megosztott róla/magukról, aminek rajongói könnyes szemmel örülnek, hiszen tudják milyen sokat jelent ez Timinek. A büszke sztármami most egy újabb tündéri felvételt osztott meg babbájáról az Instagram-történetében, amelyen jól lászik, hogy a kis Ben egy igazi hajasbaba lett.

Íme: