„Csoda” – videón mutatta meg gömbölyödő terhespocakját és tündéri kisfiát Vajna Tímea

Mint ahogy arról a Bors már beszámolt, Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszú éveken át küzdött az anyaságért, számos sikertelen lombikprogramon és vetélésen ment keresztül, mire teljesült élete álma, hogy édesanya lehessen.

A fantasztikus örömhír ráadásul duplán jött, ugyanis az üzletasszony egyszerre jelentette be, hogy megszületett a kisfia, Ben egy béranya segítségével, valamint azt is, hogy maga is gyermeket hord a szíve alatt. Azóta is földöntúli boldogságot éreznek férjével, Ráthonyi Zoltánnal. Azóta pedig már az is kiderült, hogy Vajna Tímea kislányt hord a szíve, a csöppségek pedig már most odavannak egymásért.

Legalábbis erre enged következtetni a legújabb, Instagram-oldalán megosztott bejegyzése, amely egy fotóból és videóból áll és az látszik rajta, hogy hogy a kis Ben anyukája pocakjára teszi a lábát, amit pedig a kishúga rugdos éppen belülről.

Belső és külső rúgások

– írta posztjához angolul Andy Vajna özvegye.

A szívmelengető látványhoz az anyuka egyik követője azt írta:

Csoda.

Itt pedig meg is nézhetjük a csodás jelenetet: