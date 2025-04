Mindent megtett, hogy babája legyen: ilyen edzéssel őrzi alakját az állapotos Vajna Timi

Vajna Timi egészségügyi kálváriáját éveken keresztül követhette a nagyközönség. Andy Vajna özvegye februárban elképesztő örömhírrel szolgált: kétszeres anyuka lesz…

Vajna Timi megmutatta, mekkora már a pocakja (Fotó: Markovics Gábor)

Vajna Timi babapocakot villantott

Vajna Timi terhessége csodaszámba megy, tekintve, hogy 15 hormonkezelést és 17 műtétet csinált végig, s elvesztett négy babát. Mindent megtett annak érdekében, hogy anyává váljon. Ez végül duplán is megvalósul. Mint februárban bejelentette, a háttérben béranya segítségével meg is született Amerikában az első gyermeke, Ben. S míg a béranya várandós volt, Timi egy utolsó beültetéssel is megpróbálkozott: ami sikeres volt. Így az a rendkívül szokatlan helyzet állt elő, hogy mire megszületett első gyermeke, már várandós is volt másodikkal.

A sztárkismama a futópadról jelentkezett be (Fotó: Instagram)

Alighanem rendkívül óvatos és körültekintő, hogy várandóssága zökkenőmentes legyen. Így bár elsőre szokatlan lehet, hogy nagy pocakkal megy edzőterembe, alighanem profi szakember véleményét kikérve, kímélően mozog csak. Legutóbb például a futópadról jelentkezett be, amit persze csak lassú fokozatban, lényegében sétálva használt.

Ráthonyi-Palácsik Tímea korábban is gyakran mutatta meg karcsú és helyenként mű bájait, ez pedig áldott állapotban sincs másképp. A konditerembe egy nagyon testhez álló dresszt vett fel, amiben tökéletes látszott egyre nagyobb pocakja.

Vajna Timi terhessége csodaszámba megy, most büszkén mutatta meg, mekkora már a hasa (Fotó: Instagram)

Korábban már azt is elmondta, második gyermeke kislány lesz. A nevét még nem árulta el, de azt igen, hogy júliusra várják a picit férjével, Zoltánnal. A rajongók egyébként többször is kifejtették aggodalmukat, amiért Timi macskái a bébiknek szánt kiságyban, hintában héderelnek, de a sztármami megnyugtatta őket:

„Mindkét cicánkat teszteltük toxoplazmózisra és engem is. Nem kijárós cicák, és negatív volt az eredmény! De igen, nagyon kell vigyázni annak, aki kisbabát vár és kijárós cicája van, hogy a macskaalmot ne fogja meg!”