Egy ország örül most Vajna Timi boldogságának: fotón mutatta meg a gyönyörűséget

Vajna Timi története egy igazi csoda. Mint ismeretes, évek óta küzd azért, hogy kisbabája születhessen. Élete legnagyobb álma az, hogy édesanyává váljon, sajnos azonban nagyon sokat kellett küzdenie annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Természetes úton nem foganhatott meg, majd kezdetét vette a hatalmas harc: éveken keresztül fájdalmas és megterhelő hormonterápiákat kapott, több lombikja is volt, majd többször is elvetélt. Ő azonban nem adta fel, és hitt abban, hogy megkapja az égi segítséget. Ez pedig végül valóra is vált: 42 évesen kétszeres édesanya lett: első gyermeke, Ben béranya által jött a világra, a második gyermeke pedig Timi pocakjában növekszik.

Vajna Timi nagyon vágyott rá, hogy anya legyen

Vajna Timi sem gondolta soha, hogy kétszeres csoda fog vele megtörténni. Élete nagy álma az volt, hogy édesanya legyen, mivel azonban rengeteg akadályt kellett ehhez legyőznie, már egy gyermekkel is boldogan megelégedett volna. Végül azonban igazi csoda történt vele, ugyanis a béranya mellett ő maga is megtermékenyült, így a két kisgyermeke között nagyon kicsi lesz a korkülönbség. Timi korábban már hangsúlyozta, hogy nagyon szeretett volna terhes lenni, a béranya mellett ezért is ragaszkodott ahhoz, hogy a lombikkal is próbálkozzanak. Szerette volna ugyanis átélni a terhességet, hogy milyen is az, amikor egy kis élet növekszik a testében.

Vajna Timi pocakja nagyon szépen kerekedik / Fotó: Instagram

Most ezt a csodát éli meg, amelyről egy Insta-sztorit is posztolt. Timi immáron hét hónapos terhes, a gyönyörűen kerekedő pocakját pedig meg is mutatta a követőinek.