Óriási örömhírt jelentett be a várandós Vajna Tímea

A híresség élete legnagyobb álma volt, hogy anyává válhasson, ám elképesztően rögös utat járt be, amíg várandós lett. Az Amerikában élő üzletasszonnyal 15 hormonkezelés, 17 műtét és 4 baba elvesztése után történt meg a csoda: a megmaradt utolsó embrió beültetése után Vajna Tímea terhes maradt.

Vajna Tímea gyermeke hamarosan kistestvért kap (Fotó: Bors / hot magazin)

Andy Vajna özvegye ráadásul kettős áldást él át, amellett, hogy egy kislánnyal várandós, egy béranyától egészséges kisfia született, aki a külföldön is jól csengő Ben nevet kapta (mivel Vajna Tímea férje Ráthonyi Zoltán társaságában imádkozott, hogy a pici bent maradjon).

„Szinte ikrek lesznek. Remélem, jó testvérekként majd szépen eljátszanak egymással, és nem lesz köztük testvérféltékenység. Az biztos, hogy mire világra hozom a második kisbabánkat, addigra profi leszek, mert a kisfiamnál mindent megtanulok az újszülöttekről” − írta lelkesen férjezett nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea még február 25-én.

Vajna Tímea babára vágyó nőknek segít

A kismama azóta is a szívén viseli azoknak a sorsát, akik évek óta hiába próbálnak édesanyává válni, hiszen ő is hosszú éveken át küzdött egy kisbabáért. Ezért bejelentette, hogy a kezdeményezésére gyűjtés indul a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája számára egy olyan világszínvonalú laparoszkópos eszköz beszerzésére, amellyel a jelenleginél is precízebben kezelhető a meddőség egyik leggyakoribb oka, az endometriózis.

„Kiváló magyar orvosok és pszichológusok segítenek hazánkban a családalapítóknak, ugyanakkor biztos voltam benne, hogy valamilyen formában tudok tenni a vágyott gyermekek megszületésének érdekében. Ezért kerestük meg a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját, ahol nyitottak voltak a kezdeményezésre. Most elindítunk egy gyűjtést, amely stílszerűen május 25-ig, gyermeknapig tart, 5 millió forinttal indítom útjára az akciót, amelynek keretében egy világszínvonalú laparoszkópos eszköz beszerzését tervezzük. Bízom benne, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez és a teljes programot meg tudjuk valósítani”