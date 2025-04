Vajna Timi újabb részleteket árult el terhességéről

Vajna Timi élete újabb mérföldkőhöz érkezett: a várandóssága harmadik trimeszterébe lépett. A 42 éves üzletasszony és modell nemrégiben osztotta meg a hírt, miszerint első gyermekük, Ben, béranya segítségével született meg, miközben ő maga is várandós lett második gyermekükkel.

Vajna Timi férje is el volt ragadtatva a hírtől, hogy érkezik a második közös gyermekük is Fotó: Mediaworks archív

Vajna Timi terhessége nagy öröm volt a családban

A terhesség bejelentése meglepetésként érte a közvéleményt, különösen annak fényében, hogy Timi hosszú éveken át küzdött a gyermekáldásért. Az évek során 15 hormonkezelésen és 17 műtéten esett át, valamint több vetélésen is túl van. Azonban kitartása meghozta gyümölcsét, és most egyszerre élheti meg az anyaság örömét két gyermekkel. Erre természetesen nem volt és nem is lehetett felkészülve a fiatal pár, úgyhogy volt kapkodás a gyerekszoba átalakításától kezdve az alapvető holmik megvásárlásáig. A meglepetés ennek ellenére földöntúli boldogságot hozott a kismamának és persze a kispapának is, aki el van ragadtatva a hírtől, hogy hamarosan kétgyermekes édesapa lesz.

Vajna Timi szülése nagyon közeledik

A harmadik trimeszterbe lépve Vajna Tímea aktívan oszt meg pillanatokat várandósságáról közösségi média felületein. Legutóbbi bejegyzéseiben büszkén mutatta meg gömbölyödő pocakját, és megosztotta követőivel, hogy mennyire boldog és hálás ezért az időszakért. Leírta azt is, hogy megannyi fájdalom és veszteség után, milyen nagy öröm számára az, hogy minden a legnagyobb rendben van a terhességével. A közelgő szülés izgalmával és örömével Vajna Timi családja új fejezetet nyitnak az életükben, amely tele van reménnyel és szeretettel.