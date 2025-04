Egy percet sem vártak tovább Vajna Timi szülei: a kisbabáról van szó, azonnal Amerikába utaztak

Vajna Timi szülei már egészen hozzászokhattak a kisbabák ringatásához, hiszen kisebbik lányuk, Palácsik Lilla már 2020 óta boldog édesanya. 2020-ban született meg a kis Noah, majd rá két évvel, 2022-ben Ábel is a világra érkezett. Nemrégiben pedig ismét nagyszülői örömöknek adhatták át magukat, hiszen Vajna Timivel is megtörtént a csoda: annyi évnyi küzdelem után nála is összejött a baba, ráadásul egyből kettő.

Vajna Timi szülei megérkeztek / Fotó: Instagram

A kis Bennek már életet adott a béranya, Vajna Timi pedig a másik babáját a saját szíve alatt hordja. A boldog nagyszülők immáron megérkeztek Los Angelesbe, hogy találkozhassanak a csöppséggel, így tehát most nagy a családi öröm.