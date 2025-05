"Szépen növekszik" - Sydney van den Bosch megmutatta, ekkora már terhespocakja

Sydney van den Bosch az egész országot meglepte várandósságának hírével, amelyet ráadásul A Nagy Duettből való kiesés után, élő adásban árult el. A 29 éves Szerencselány már nagy titka felfedése előtt is folyton utalt arra, nagyon várja, hogy anya legyen. Erre pedig már nem is kell olyan sokat várnia férjével, Kaszás Benjaminnal, és az is kiderült, hogy első közös gyermekük kislány lesz.

A Nagy Duettből való kiesés után árulta el, várandós. / Fotó: Szabolcs László

Sydney A Nagy Duettből való távozását követően kijelentette, visszalép a Szerencselány szerepétől is születendő gyermeke érdekében. Idejét pihenéssel szeretné tölteni, és láthatóan élvezi is az énidőt.

3 hónap után az első szabad hétvégénk, amit ráadásul Svédországban tölthettünk. Tökéletesebb nem is lehetett volna

- jelentkezett be Sydney pár fotó kíséretében, amelynek egyikén már azt is megmutatta büszkén, mekkora a terhespocakja. Ezt látva elolvadtak követői:

Meseszép, gyönyörű kismama vagy Sydney.

"Szépen növekszik a poci."

Nem is kellenek szavak a képhez, mindent elmond.

Sydney fotói, köztük a terhespocakos kép is, IDE kattintva érhető el.